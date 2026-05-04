Letečtí záchranáři hasičů z Brna mají za sebou perné dny, zasahovali i u Morávky

Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny, zasahovali například u rozsáhlého požáru lesa nedaleko Morávky na Frýdecko-Místecku či požáru lesa u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku. Na webu hasičů o tom dnes informoval mluvčí Štěpán Komosný.
Policejní vrtulník spolu s leteckými záchranáři hasičů ze stanice Lidická vzlétal od 30. dubna několikrát. "Prvním z velkých zásahů byl požár lesa II. stupně požárního poplachu v obci Morávka okres Frýdek?Místek. Vrtulník zde provedl celkem 23 shozů pomocí bambi vaku a významně přispěl k zastavení šíření požáru v těžko přístupném terénu Beskyd," uvedl mluvčí.
Požár zasáhl lesní porost na ploše asi 35 hektarů, což odpovídá přibližně 50 fotbalovým hřištím. "Zásah probíhal v obtížně přístupném terénu. Průjezd hasičské techniky byl značně komplikovaný a nebylo možné se s technikou dostat přímo k ohniskům požáru," uvedla tehdy mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová.
Dva zásahy evidují letečtí záchranáři hasičů v oblasti Pálavy u Dívčího hradu, odkud evakuovali zraněné lidi z nepřístupného terénu. Nebyl totiž možný pozemní transport. Vrtulník pacienty letecky přemístil na hřiště v Pavlově, kde si je převzala posádka záchranářů.
Na Vysočině zasahoval vrtulník u požáru lesa u Šašovic blízko Želetavy. Provedl 16 shozů, které pomohly dostat požár pod kontrolu. "Další požár zasáhl oblast Brusná ve Zlínském kraji. Zde letečtí záchranáři provedli osm shozů a podpořili jednotky HZS Zlínského kraje v náročném terénu," uvedl Komosný.
Posádka vystartovala i do Šanova na Znojemsku, kde se v neděli zřítila část rodinného domu, avšak ještě za letu ji odvolali. Uvnitř domu byl nalezen mrtvý člověk.
"Vrtulník byl původně vyžádán také do Národního parku České Švýcarsko, kde hrozilo další šíření požáru. Z důvodu nutnosti zajištění letecké pohotovosti pro oblast Moravy však zůstal připraven k okamžitému startu ve svém domovském regionu," doplnil mluvčí.
Požáry lesů jsou v posledních dnech častější, protože riziko rychlého šíření ohně zvyšuje sucho. Meteorologové kvůli zvýšenému riziku šíření požárů vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.