Z Brna na obří letiště. Region získá spojení s jedním z největších uzlů světa

Oldřich Haluza
  10:22
Americké Los Angeles, japonské Tokio nebo třeba brazilské Sao Paulo budou pro cestující z jižní Moravy o hodně blíž. Brno aktuálně získává novou leteckou linku do německého Frankfurtu nad Mohanem, odkud se dá pokračovat do celého světa. Spojení na jedno z největších letišť nejen v Evropě má začít fungovat od poloviny příštího roku, a to čtyřikrát týdně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Brno i hejtmanství se na zajištění spojení budou podílet stejnou částkou. V souhrnu půjde o tři miliony eur ročně s tím, že by se postupem času mohla suma snížit. Doba závazku by byla tři roky. Brněnští radní schválili veřejnou podporu ve středu, na kraji ji odsouhlasí při čtvrtečním jednání.

Magistrát a hejtmanství vidí v nové lince primárně byznysový potenciál. Právě jím odůvodňují veřejnou podporu, kterou musí v notifikačním řízení posvětit Evropská komise. „Tato linka má potenciál uživit se už jen díky samotnému hubu (velký přestupní uzel – pozn. red.), pokud vezmeme množství inovativních a velkých firem, které u nás v regionu máme,“ vysvětlil brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS).

Letiště Brno v létě 2025: Kam se dá letět přímo a kolik stojí parkování?

Frankfurt běžně slouží pro přestupy při byznysových cestách do nejrůznějších koutů světa. Navíc je považovaný za finanční a bankovní centrum Německa a jeden z nejvýznamnějších finančních uzlů v Evropě. Sídlí v něm třeba Evropská centrální banka.

„Nabízí jedinečné příležitosti pro obchod, kulturu i cestovní ruch. Tato linka nejenže zlepší dostupnost Jihomoravského kraje pro mezinárodní návštěvníky, ale také umožní našim obyvatelům a podnikatelům snadnější přístup na globální trhy,“ zdůraznil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Pravidelné lety z Brna

  • Malaga je z Brna dosažitelná dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. (létá Ryanair)
  • Bergamo nedaleko italského Milána je pro cestující k dispozici do konce října, na zimní období se provoz přeruší. Také zde se létá dvakrát do týdne; ve středu a v sobotu. (létá Ryanair)
  • Londýn funguje i přes zimu, na Stansted se létá denně mimo pondělí a pátek. (létá Ryanair)
  • Řím je s Brnem propojen díky italské společnosti Aeroitalia. Na Fiumicino se z Tuřan létá vždy ve čtvrtek a v neděli, ale jen do konce října.

Na Frankfurt padla volba na základě prověření evropských letišť a leteckých společností. Ukázal se jako nejvýhodnější varianta. Zvažovanou možností byl mimo jiné i nizozemský Amsterdam, který by měl přidanou hodnotu v podobě turistické atraktivity. Linka z Brna by se tam ale těžko „napasovala“ do leteckého řádu, aby měla rozumný čas příletů a odletů.

„Kdybychom chtěli Amsterdam za každou cenu, dalo by se to nějak domluvit. Ale rozhodli jsme se, že větší smysl nám dává Frankfurt,“ poznamenal Grolich.

Po notifikaci od Evropské komise bude následovat hledání leteckého dopravce, mezi nimiž je podle Kratochvíla o linku zájem. Vše se má stihnout tak, aby nové spojení fungovalo od poloviny příštího roku.

Spojení s Frankfurtem se zařadí mezi další pravidelné linky z brněnského letiště. Po letech útlumu, kdy se létalo pouze do Londýna a opětovně se k němu pak přidalo italské Bergamo, začala letos fungovat další dvě spojení. Od konce března získali Jihomoravané možnost cestovat letecky do španělské Malagy a Říma.

Po Thajsku také na Mauricius. Brněnské letiště nabídne v zimě novou exotiku

Zatímco v případě italské metropole mají letos poslední šanci na konci října, na jih Španělska se dostanou i přes zimu. Linka totiž nově funguje celoročně. „Je mimořádně vytížená,“ zdůvodnil Kratochvíl.

Spojení zajišťuje dopravce Ryanair. S ním i s Aeroitalií létající do Říma uzavřela městská společnost Veletrhy Brno marketingovou smlouvu umožňující podpořit veletržní turismus a docílit zvýšení zájmu o brněnské akce. Podle dřívějších informací má za „podporu“ malažské linky ročně zaplatit asi 150 tisíc eur, v přepočtu necelé čtyři miliony korun.

Hejtmanství už v minulosti finančně podporovalo linku do německého Mnichova, která sloužila především byznysmenům. Například v roce 2018 za její provozování zaplatilo letecké společnosti BMI regional necelých 22 milionů korun. O rok později dopravce zajišťující tuto linku prakticky ze dne na den zkrachoval. Do následného výběrového řízení se opakovaně nikdo nepřihlásil, i když kraj byl ochotný spojení dotovat částkou 55 milionů ročně.


















