„Návštěvníci si pobyty často rezervují na poslední chvíli a vzhledem k tomu, že teploty nejsou zcela letní, mění nejen termíny, ale i způsob trávení dovolené,“ potvrzuje ředitelka Centrály cestovního ruchu – jižní Morava Martina Grůzová.
Turisté podle ní na dovolenou nerezignují, pouze při zhoršení počasí upravují program. „Roste zájem o kulturní a gastronomické akce, tradičně také o památky,“ říká.
Například hrady a zámky si na deštivé počasí, které už ale v nejbližších dnech nahradí vlna veder, nestěžují. A třeba na zámku v Miloticích na Hodonínsku si sezonu vyloženě pochvalují. „Navzdory deštivému počasí jsme s návštěvností spokojeni. Za červenec u nás bylo 8 670 návštěvníků, což je skoro o 700 víc než loni. Momentálně jsme oproti minulému roku zhruba na 106 procentech,“ přibližuje tamní koordinační pracovník Václav Lunga.
Pozitivně to vidí i v Lednici. „Došlo k mírnému nárůstu návštěvníků, který je se vší pravděpodobností způsoben chladnějším počasím,“ uvádí kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.
Větší zájem o cyklostezky
Nestěžuje si ani kastelánka hradu Veveří Lenka Uedlová. „Chladnější počasí v létě je naopak výhodou. Loni, kdy celé prázdniny byla velká vedra, byla u nás návštěvnost poměrně nízká oproti předešlým sezonám,“ konstatuje.
Podle Národního památkového ústavu, jenž spravuje zmíněné hrady a zámky, je zájem zapříčiněn i dalšími vlivy. „Letos pociťujeme mírný nárůst návštěvnosti, což souvisí také s různými doprovodnými akcemi, které se v objektech pořádají,“ podotýká mluvčí územní památkové správy v Kroměříži Dagmar Šnajdrová.
Stále populárnější je i trávit volný čas co nejaktivněji a počasí tomu není na překážku. „Poslední dva až tři týdny se nás lidé víc ptají na cyklostezky. Chladnější počasí je k cyklistice táhne,“ říká Natálie Profotová z Turistického informačního centra v Lednici.
Deštivé počasí umí využít i v Brně, kde je řada možností, jak se zabavit pod střechou. „Tehdy jsou některé naše objekty, hlavně ty podzemní, vyprodané rychleji. Podobný vliv na návštěvnost mají ale i velmi vysoké teploty, kdy se zde lidé mohou naopak zchladit,“ popisuje mluvčí Turistického informačního centra města Brna Hana Bánovská. Za nejlákavější místa označuje především vodojemy na Žlutém kopci, kostnici u sv. Jakuba a labyrint pod Zelným trhem.
V zoo na déšť doplatil Den tygrů
Mimořádný nárůst zájmu evidují též v brněnském Vida! centru, které má většinu aktivit umístěnou uvnitř. Strávit čas učením se o vědě, lidském těle nebo planetě se v červenci rozhodlo 22 500 lidí, což je o téměř osm tisíc víc než loni.
„Návštěvnost tak překonala i první měsíc prázdnin v rekordním roce 2023, kdy centrum zaznamenalo nejvyšší návštěvnost za celých deset let své existence,“ zmiňuje mluvčí Kateřina Brettschneiderová.
Zvídavé návštěvníky neodradí déšť ani od výpravy do druhohor, tudíž nestrádá ani DinoPark ve Vyškově. „Vzhledem k počasí nás velmi těší, že v porovnání s loňským červnem nás navštívilo o 17 procent víc turistů a v červenci o 12 procent,“ přibližuje ředitel Milan Choulík.
To v Zoo Hodonín si nepříznivé počasí vybralo svou daň, zejména na návštěvnosti speciálních programů. „Týkalo se to třeba víkendových akcí, kde se předpokládal zvýšený zájem. Na Mezinárodní den tygrů v neděli, kdy bylo velmi deštivo, dorazilo jen 443 lidí, zatímco ve všední den, ovšem za relativně pěkného počasí, přes 1 700. Kdyby ale byly tropy, bylo by to vlastně podobné. Ze zkušenosti víme, že při velkém teplu rovněž moc lidí nechodí,“ líčí mluvčí Ivo Cencinger.
Venkovní koupaliště trápí bídná sezona
Letošní letní chladné a deštivé počasí neprospívá jihomoravským koupalištím. Například do areálu na brněnské Kraví hoře přišlo zatím přibližně 34 tisíc lidí, což je oproti loňsku pokles o 30 procent.
„Na návštěvnosti se podepsal i fakt, že krytá hala podstupuje od konce června rekonstrukci,“ podotkl k neveselým číslům Michal Šťastný, mluvčí městské části Brno-střed, jež areál spravuje.
Se stejnou situací se potýká i Riviéra a Zábrdovice, které spadají pod městskou společnost Starez. Její mluvčí Martin Lísal uvedl, že návštěvnost odpovídá počasí.
Chladnější dny méně trápí vodní rekreační střediska, jež mají i vnitřní části. „My máme dokonce vyšší návštěvnost než ve stejném období loňského roku. V době, kdy nebylo možné využít venkovní část areálu z důvodu deště nebo nižších teplot, se návštěvníci přesunuli do vnitřních zón,“ popsal například ředitel akvaparku v Kyjově Pavel Černý.
Také v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách nemá počasí na návštěvnost velký vliv. „Pokles proti minulému červenci je maximálně v jednotkách procent,“ sdělil ředitel Petr Pavlacký. Během července do Pasohlávek přijelo téměř 100 tisíc lidí. (ČTK, red)