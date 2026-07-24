Letošní festival Beseda láká na koncerty domácích umělců i kapel z Ameriky

Letošní ročník festivalu Beseda v Tasově na Hodonínsku nabídne vystoupení kapel z Ameriky, Británie i českých a slovenských umělců. Lákadlem je například koncert kapel Horse Lords nebo Liturgy. Z Londýna dorazí rapperka Lady Lykez. Z českých umělců vystoupí třeba zpěvačka Načeva, oznámil za pořadatele Zdeněk Neusar. Třiatřicátý ročník festivalu se koná 31. července a 1. srpna v topolovém hájku na úpatí Bílých Karpat.
"Naším hlavním cílem je každoročně zachytit to, co se právě teď děje na česko-slovenské scéně – hudbu, která je čerstvá, hledající, ale současně schopná obstát v mezinárodním kontextu. Zároveň se snažíme přivážet jména, která už jinde získala kultovní status. Letos to beze zbytku splňují Liturgy nebo Horse Lords," řekl ředitel festivalu Lukáš Nedomlel.
Zahraniční část programu podle organizátorů propojuje extrémní spiritualitu, hypnotický minimalismus, rap, punk i energii nové severoirské kytarové scény. Tu na festivalu přináší Makeshift Art Bar z Belfastu, jejichž koncerty charakterizují hlučné kytary, pulzující rytmy a poeticko-provokativní texty.
Českou a slovenskou linii festivalového programu zastupuje například zpěvačka Načeva. Intimní písničky na pomezí alternativního popu přiveze oceňovaná česká zpěvačka Anna Vaverková. Mezi českými umělci je i Jakub König s kapelou Hvězdy nebo pražské trio Dukla. Slovenskou scénu bude reprezentovat třeba baskytaristka a producentka Meowlau nebo DJ a zpěvák Pišta Kráľovič vystupující pod přezdívkou FVLCRVM.
Hudební program obohatí diskusní a doprovodný blok Apollónova návštěva. "Apollónova návštěva je místo, kde festival na chvíli zpomalí, ale nepřestane být živý. Letos propojuje společenská témata, kulturní publicistiku, živé podcasty i divadlo – od příběhu podcastu Motýl za katrem přes budoucnost kultury v regionech až po mužství nebo současný film," uvedly kurátorky bloku Kamila Šimůnková a Adéla Uretšlégrová.
Tradiční součástí festivalu je také Soutěž písničkářů. Letos se v ní představí pět autorů a autorek. Kompletní program najdou návštěvníci na webu.