Letošní festival Life! bude větší než loni, přinese nové sporty i více her

Letošní festival sportu a zábavy Life! na brněnském výstavišti bude mít bohatší program než v předchozích letech a rozroste se do pěti pavilonů. Uskuteční se od pátku 20. listopadu do neděle 22. listopadu. Herní pavilon P bude obsazený poprvé celý, ve dvou pavilonech se představí s tréninky a závody novější sportovní odvětví, která souvisejí s posilováním a fitness, řekl dnes na tiskové konferenci Petr Maliňák z Veletrhů Brno.
Ty jsou letos jedním ze tří spolupořadatelů. Více se v tomto roce do pořádání zapojily městská společnost Starez Brno a agentura Playzone. "Starez představuje nejen sebe a svoje sportoviště, ale prezentuje tu celý lokální sportovní ekosystém a i úspěšné regionální sportovce," řekl Maliňák.
Na výstaviště obvykle přišlo v posledních letech okolo 25.000 lidí. Letos pořadatelé očekávají, že by jich mohlo být ještě více. Velká část návštěvníků míří za počítačovými hrami. Ať už jako diváci finále mistrovství republiky v Counter Striku a fotbalu FIFA, nebo jako ti, kteří si tyto a další hry chtějí vyzkoušet. "V pavilonu budou stánky partnerů s herními novinkami, které si budou moct návštěvníci zahrát a ti šťastnější a úspěšní si některou z konzolí i odnesou domů," řekl Tomáš Trč z Playzone. Organizátoři pro děti připravili i vzdělávací část, kde si od úspěšných hráčů vyslechnou, že hraní není jen sezení u počítače, ale že je třeba se věnovat i fyzickému pohybu a dalším věcem.
Sportovní novinkou bude v pavilonu G1 Stage X, což je závod kombinující běh a funkční fitness, tedy sílu a vytrvalost. "Závodníci si mohou zvolit kategorii náročnosti. V pátek si to děti mohou vyzkoušet a hlavní závody jsou naplánované na sobotu, pořadatelé očekávají zhruba 800 lidí," řekl Maliňák, který závod přirovnal ke známějšímu Spartan Race.
Druhou sportovní novinkou bude mistrovství ČR a východní Evropy ve streetliftingu, který vychází z kalisteniky, tedy cvičení s vlastní vahou. "I tady bude možné soupeřit v různých výkonnostních kategoriích, aby si to vyzkoušeli i návštěvníci, a to od pátku až do neděle. Snažíme se být s festivalem bránou nových sportů a odvětví, která zažívají vzestup," řekl Maliňák.
V pátek bývá výstaviště obvykle plné dětí ze škol, odpoledne a pak o víkendu přicházejí nejčastěji rodiny s dětmi. "Děti se mají možnost setkat s úspěšnými sportovci, zkusit si s nimi zasportovat. Letos tu bude například Alex Choupenitch, šermířský mistr světa, nebo špičkový skateboardista Maxim Habanec, v herním pavilonu bude také oblíbený streamer Vojtěch Fišar známý pod přezdívkou Agraelus," řekl Maliňák.
Součástí festivalu je tradičně i taneční festival Dance Life v pavilonu E.
Vstupenky na jednotlivé dny i na jednotlivé součásti festivalu či na kompletní festival je možné koupit si na webu akce.