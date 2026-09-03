Letošní horké léto přilákalo na brněnská koupaliště nadprůměrné počty lidí

Autor: ČTK
  16:19aktualizováno  16:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vysoké letní teploty přilákaly na některá brněnská koupaliště nadprůměrné množství návštěvníků, někde návštěvnost lámala rekordy. Úspěšnou sezonu za sebou má například koupaliště v Zábrdovicích, kam letos zavítalo podle předběžných údajů 45.068 lidí, což je dosud nejvíce, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí provozující městské společnosti Starez-sport Martin Lísal. Některá koupaliště jsou už zavřená, někde však mají lidé ještě šanci vykoupat se.

Bezmála 150.000 lidí navštívilo koupaliště Riviéra, loni to bylo 106.838 návštěvníků. Nejsilnější den byl 27. červen, kdy se tam přišlo vykoupat 7339 lidí, což je dosud nejvyšší denní návštěvnost od doby, kdy se začala evidovat. "Ve 43 dnech sezony překročila návštěvnost Riviéry hranici 1000 osob, přičemž v sedmi dnech navštívilo koupaliště více než 5000 lidí," uvedl Lísal.

Také na koupaliště v Zábrdovicích dorazilo nejvíce lidí 27. června, a to 2539. "Ještě vyšší počet návštěvníků přivítal festival Na vlně, který se konal 1. srpna. Vstup byl zdarma a areálem během dne prošlo 3744 osob. Červen byl na obou koupalištích z hlediska návštěvnosti vůbec nejúspěšnějším červnem za celé sledované období," řekl Lísal.

Zatímco mnohá koupaliště již sezonu ukončila, vykoupat se ještě lidé mohou třeba na koupališti na Kraví hoře, které spravuje městská část Brno-střed. I tam z hlediska návštěvnosti patří letošní sezona k nejúspěšnějším za posledních několik let, řekl dnes ČTK mluvčí radnice Michal Šťastný. Od začátku sezony 26. května do konce srpna tam zavítalo 70.840 návštěvníků, což je zhruba o 15.000 víc než za celý loňský rok.

"Nejsilnějšími měsíci byly červen a srpen. Naopak v červenci návštěvnost vlivem ochlazení klesla. Provoz venkovní části koupaliště potrvá do poloviny září. Věříme tedy, že letošní ročník může překonat dosavadní rekord z roku 2024, kdy jsme evidovali 79.674 návštěvníků," poznamenal Šťastný.

V provozu je ještě například i koupací biotop v obvodu Brno-jih. Jak dopadla návštěvnost, zatím nehodnotili. Jeho ředitel Pavel Svrčina však odhaduje, že i tam budou čísla vyšší.

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