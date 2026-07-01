Letošní komunální volby provází vyčkávání s oznamováním lídrů, míní politolog

Letošní komunální volby se podle politologa Michala Pinka vyznačují tím, že strany vyčkávají například s oznamováním svých lídrů. Týká se to nejen Brna, ale i ostatních měst, například Prahy, kde není jasné, kdo povede hnutí ANO, řekl politolog ČTK. Komunální volby budou 9. a 10. října. Kandidáti tak mají ode dneška posledních 100 dní na to, aby své voliče přesvědčili. Měli by zamířit za lidmi a snažit se je nevtíravým způsobem oslovit, řekl Pink.
Kdo povede kandidátku ANO v Brně, hnutí oficiálně zveřejnilo v pondělí. Lídrem bude poslanec, jihomoravský zastupitel a vedoucí pěstírny léčebného konopí ve svatoanenské nemocnici Václav Trojan. Je zároveň i předsedou hnutí v Brně.
Krajský sněm jihomoravského hnutí ANO, kde se o lídrovi rozhodovalo, byl na konci května. O jeho výsledku však strana neinformovala a čekala na potvrzení nominace celostátním vedením hnutí. Vyčkávání s oznámením lídra Pink přičítá osobní vyprázdněnosti a nižší kvalitě kandidátů. "Kde jsou výrazná jména z Ostravy, Brna, případně celostátní politiky? Už jsou dávno mimo ANO a aktivní politiku," řekl Pink.
Z aktivní politiky odešlo i několik představitelů brněnské ODS. Konec oznámila dosavadní primátorka Brna Markéta Vaňková. Pozornost vzbudil také odchod z politiky jejího stranického kolegy a náměstka Roberta Kerndla, kandidovat nebude ani radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Politolog Pink uvedl, že jednou z věcí, kterou očekává, je právě generační obměna na vedoucích pozicích. "Obecně v české politice dříve platilo, že dvě funkční období jsou tak akorát, někdo se udrží o něco déle, ale voliči se mění kolikrát rychleji než politici," podotkl Pink.
V předvolebních kampaních někteří kandidáti zmiňují, s kým by si po volbách dovedli představit spolupráci. Například lídryně společné kandidátky ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková vyloučila povolební spolupráci s hnutím ANO. Pink doufá, že nebudou vznikat koalice popírající celostátní fungování politiky. "I když jsme v komunálním prostředí, tak voliči na úrovni středně velkých a velkých měst vnímají politiku optikou národní úrovně," řekl Pink.
Pokud koalice popírající celostátní rozdělení na opozici a koalici vzniknou, není to podle něj ideální pro budování důvěryhodnosti politických stran. "V ANO už to moc dobře vědí, ostatní strany a jejich představitelé na komunální úrovni to tak bohužel občas nevnímají," doplnil.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici utvořily po volbách ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé ale zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých, do kterého se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.