Letošní léto je zatím pro ubytovatele na jihu Moravy lepší než loni

Letošní turistická sezona na jihu Moravy se v polovině letních prázdnin vyvíjí poměrně příznivě, spokojení jsou většinou ubytovatelé, návštěvnost památek a dalších turistických cílů, která je zatím srovnatelná s loňským rokem, může ovlivnit současná vlna veder, kdyby trvala déle. ČTK to řekli oslovení provozovatelé, kasteláni a mluvčí.
Velmi dobrá je zatím sezona v kempu Vranovská pláž. Návštěvnosti svědčilo červencové počasí. Nebyla totiž ani zima, ani horko, pršelo minimálně. "Horší to bylo jen koncem června, kdy byla horka. Ale pořád lepší než zima a déšť," řekl provozovatel kempu Pavel Svoboda. Proti předchozím letům sleduje v návštěvnosti nárůst. Nicméně zaznamenává, že lidé podstatně méně utrácejí za jídlo a pití v restauracích a barech v kempu, ve srovnání s úspěšným rokem 2024 jde o pokles asi o 20 procent.
Volnější kapacity mají dražší hotely ve vyhledávaných lokalitách. O velmi dobrém létě zatím hovoří marketingový ředitel brněnského hotelu Grandezza Jindřich Vaněk. "V prvním kvartále jsme cítili úbytek, ale ve druhém čtvrtletí už jsme se vraceli na úroveň roku 2025 a doháněli i špatné první čtvrtletí," konstatoval Vaněk. Hostů letos přibylo i mikulovskému hotelu Galant, který je na víkendy plně obsazený až do října, v týdnu ale zůstávají kapacity volné. "Obvykle k nám lidé jezdí na dvě až tři noci a jsme zvyklí, že když zůstává kapacita volná, lidé si objednávají pokoje na poslední chvíli," uvedl jeho ředitel Petr Marian.
Naopak horší léto než v předchozích letech sleduje majitelka Zámeckého hotelu Lednice Ivana Lukáč. "Jednodenních návštěvníků je dostatek, ale ubytovaných tolik není. Lidé volí kratší pobyty a čím dál více nechávají rezervace na poslední chvíli," popsala situaci.
Srovnatelnou návštěvnost, případně mírný pokles v procentech zaznamenávají jihomoravské hrady, zámky i jeskyně. "Zatím vidíme pokles okolo osmi procent, skladba návštěvníků ale zůstává stejná zejména u zájezdů. U individuálních návštěvníků začínají Slováci přečíslovat Čechy," poznamenala kastelánka lednického zámku Ivana Holásková. Mírný pokles v počtu návštěvníků vidí kastelánka hradu Pernštejn Kristýna Čermáková.
Různorodý je vývoj v šesti jihomoravských jeskyních, které spravuje Správa jeskyní ČR. "Letos se pohybuje v podobných mezích jako v loňském roce, procentuálně od 83 do 105 procent. Největší propad je u jeskyně Balcarka, což moc nechápeme, protože je to asi nejbarevnější a nejpestřejší jeskyně u nás. Tradičním 'držákem' jsou Punkevní jeskyně s oblíbenou plavbou na elektrických lodích po podzemní řece Punkvě. Úspěch zaznamenaly nové dětské prohlídky provázené netopýrem ve Sloupsko-šošůvských jeskyních," uvedl mluvčí správy Pavel Gejdoš.
Obecně platí, že návštěvnosti památek a turistických cílů příliš neprospívají vlny veder, kdy lidé raději tráví čas u vody, návštěvnost obvykle roste spíš při deštivém počasí.