Letovická a ostopovická knihovna dostaly ocenění za podporu demokracie

Obecní knihovna v Ostopovicích na Brněnsku a městská knihovna v Letovicích na Blanensku získaly ocenění Nadace OSF Bibliotheca inspirans 2026. Cena je určená pro knihovny, které svými aktivitami podporují demokracii. Odborná porota ocenila stejnou cenou dalších osm knihoven v Česku, uvedla manažerka komunikace Nadace OSF Pavla Bartůňková v tiskové zprávě.
Letovická knihovna se umístila na třetím místě s originální společenskou hrou s názvem DemoHRÁČ. Účastníci v ní představovali postavy z doby před druhou světovou válkou, kde se učili rozpoznávat propagandu, politické ovlivňování a mechanismy moci.
"Studenti jsou díky LARP hře vtaženi do světa, který období Výmarské republiky dobře simuluje, a stávají se účastníky děje, kde se demokracie mění v totalitní režim," řekla knihovnice městské knihovny Letovice Veronika Havlínová.
Ostopovická knihovna se dostala na páté místo s debatami o historii své obce s historiky a archiváři z Masarykovy univerzity. Přednášky posilovaly tamní komunitu, která pomáhala tvořit příběh města. Na poslední debatě pokřtili autoři podcastu Přepište dějiny knihu nazvanou Ostopovice: dějiny obce mezi vinohrady a dálnicí, která vznikla za pomoci obyvatel z cyklu přednášek.
"Obyvatelé se zapojovali do tvorby knihy tím, že poskytli vlastní fotografií, sdíleli své rodinné příběhy a účastnili se diskusí," sdělila ČTK kulturní referentka Ostopovic Adéla Rujzl.
Cena Bibliotheca inspirans podporuje knihovny v jejich vzdělávací a komunitní roli od roku 2022. Letošní cena se zaměřovala na podporu demokracie a příští ročník ocení knihovny, které pomáhají rozvíjet svůj region. "Letošní laureáti ukazují, s jakou odvahou a systematičností dokážou téma odolné demokracie uchopit a přetavit ho do konkrétních prožitkových her, debat či participativních projektů," uvedla manažerka programu Knihovny 21. století Nadace OSF a členka odborné poroty Halka Jaklová.
Nadace OSF přes 30 let podporuje demokratizaci v České republice. Vzdělává občanskou společnost a rozvíjí ji v hodnotách svobodny, transparentnosti a rovnoprávnosti. Nadaci založil v roce 1992 americký filantrop George Soros.