Lidé, kteří neuspěli se stížností proti stíhání, se mohou přímo obracet na ÚS

Obvinění lidé, kteří u státního zástupce neuspějí se stížností proti zahájení trestního stíhání, se mohou přímo obracet na Ústavní soud (ÚS). Podmínkou už nebude to, aby nejprve podali podnět k výkonu dohledu k nadřízenému státnímu zastupitelství. Dosavadní rozkolísanou judikaturu sjednotilo novým usnesením plénum ÚS.
Některé senáty ÚS dosud požadovaly, aby obviněný před ústavní stížností proti zahájení trestního stíhání podal nejprve podnět k výkonu dohledu. Jiné senáty tento požadavek neměly, umožňovaly tedy "kratší cestu" k ÚS. Plénum se přiklonilo k druhé variantě.
Podnět k výkonu dohledu není procesním prostředkem ochrany práv obviněného proti zahájení trestního stíhání, obviněný jej proto nemusí vyčerpat před podáním ústavní stížnosti, plyne z usnesení.
"Důsledkem nyní převažující praxe, kdy ÚS ve svých usneseních trval na vyčerpání podnětu k dohledu podle zákona o státním zastupitelství, bylo jediné: vytvoření umělé překážky v přístupu k ÚS, která v zásadě nemohla stěžovateli nic přinést a toliko oddaluje případnou soudní ochranu základních práv," stojí v usnesení, které připravil soudce zpravodaj Zdeněk Kühn.
Dvouměsíční lhůta pro podání ústavní stížnosti běží přímo od doručení rozhodnutí státního zástupce o stížnosti proti zahájení trestního stíhání. Případné podání podnětu k dohledu ji nepřerušuje ani neprodlužuje.