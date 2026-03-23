Lidé mohou hlasovat o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

Dnešním dnem začalo hlasování v anketě Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje. Lidé mohou rozhodnout o vítězi kategorie Cena veřejnosti, který získá 60.000 korun. Svoje hlasy mohou posílat prostřednictvím SMS zpráv do 12. dubna, tedy tři týdny. O začátku hlasování informoval Jihomoravský kraj v tiskové zprávě.
V soutěži je letos přihlášeno 32 památek, veřejnost může hlasovat pro kteroukoli z nich bez ohledu na kategorii. "Cena veřejnosti je výjimečná právě tím, že o vítězi nerozhodují experti, ale samotní občané – lidé, kteří mají ke svým památkám osobní vztah. Každý hlas je vyjádřením úcty k těm, kdo obětují čas, prostředky i srdce záchraně našeho společného dědictví," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči František Lukl (STAN).
Seznam památek i postup pro hlasování najdou lidé na stránkách soutěže, z jednoho mobilního telefonu může být odeslaný pouze jeden hlas.
Ceny kraj rozdělí ve třech kategoriích, které vyhodnocuje porota složená z odborníků. První je určena velkým stavbám, tedy kostelům, hradům, zámkům, klášterům, farám a podobně. Díla výtvarného umění, jako jsou obrazy, sochy nebo nástěnné malby, mají kategorii vlastní a je zapotřebí, aby při obnově prošly restaurátorským procesem. Poslední kategorií jsou drobné stavby, kam spadá lidové stavitelství, kapličky, boží muka nebo zvoničky.
Soutěžní komise může také udělit speciální cenu pro kulturní památku, která ji zvláštním způsobem zaujme. Porotci mohou vybrat i osobnost, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky. Takovému člověku pak udělí titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji. Poslední kategorií je cena veřejnosti.
První dvě místa ve třech hlavních kategoriích jsou spojena s finanční odměnou, pro velké stavby je to 150.000 korun pro první místo a 100.000 pro druhého v pořadí, pro vítěze kategorie Díla výtvarného umění je určena odměna 70.000 korun, druhý v pořadí dostane 40.000 korun. U drobných staveb pak vítěz získá odměnu 40.000 korun, s druhým místem je spojena odměna 20.000 korun. Výsledky vedení kraje oznámí v květnu nebo červnu letošního roku.