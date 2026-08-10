Lidé mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě o Strom čtvrtstoletí

Zájemci mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila Nadace Partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, představují průřez historií ankety. V tiskové zprávě o tom za nadaci informoval David Kopecký.
Na webu ankety může každý zájemce podpořit z jedné e-mailové adresy jednoho favorita. "Za pětadvacet let se anketa Strom roku stala kronikou lidských příběhů, místních tradic i vztahu lidí ke krajině. Strom čtvrtstoletí proto není jen soutěží nejkrásnějších stromů, ale především oslavou všech výjimečných příběhů, které se k nim vážou," uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková. První tři vítězné stromy získají odborné ošetření a vítězné komunity obdrží finanční podporu.
Mezi 13 finalisty mají nejsilnější zastoupení duby. Vítěz loňského ročníku Oldřichův dub z Ústeckého kraje připomíná legendární setkání knížete Oldřicha a Boženy. Lukavický dub z Pardubického kraje v minulosti odolal orkánu Kyrill i pokusům o pokácení. Dub ochránce z Višňové v Libereckém kraji se stal symbolem záchrany lidských životů při ničivých povodních a čtveřici uzavírá dub z aleje ve Skaličce v Olomouckém kraji.
Českou národní dřevinu reprezentují dva stromy z Pardubického kraje, šestikmenná lípa ze Zámrsku a tzv. zpívající lípa z Telecí, která je spojená se starou pověstí o zpěvu z její koruny. Ovocné stromy zastupuje jabloň u Lidmanů a hruška v širém poli, která přežila scelování polí a zaujme atypickou korunou.
Z jehličnanů se o přízeň uchází tři zástupci: chudobínská borovice z Vysočiny u Vírské přehrady, která jako jediný český strom zvítězila v soutěži Evropský strom roku, opatovická borovice z Jihomoravského kraje připomínající šestihlavou saň a pernštejnský tis, který podle pověsti střeží hrad Pernštejn téměř 1000 let.
Sestavu finalistů doplňují popovský jasan z Karlovarska, připomínající někdejší německé osídlení v zaniklé obci Popov, a buk u kostela v Jihlavě, který do ankety v minulosti přihlásili místní gymnazisté.
Hlasuje se do 5. října, přičemž od 29. září je v plánu obvyklé superfinále se skrytým počtem hlasů, do kterého postoupí pětice stromů. Vítěze jubilejního ročníku nadace vyhlásí na Den stromů 20. října v brněnské hvězdárně.