Lidé po projednání chystaného územního plánu Vyškova uplatnili na 300 připomínek

Lidé po veřejném projednání návrhu územního plánu Vyškova uplatnili asi 300 připomínek. Město je nyní vyhodnocuje. Na webu Vyškova o tom informoval místostarosta Karel Goldemund (sdružení VY). Další veřejná projednání budou následovat.
Návrh územního plánu se veřejně projednával loni v polovině prosince. "Občané následně uplatnili přibližně 300 připomínek, které vedení města vítá a vnímá jako legitimní projev zájmu o další směřování Vyškova. Každou připomínku proto posuzujeme individuálně, s maximální vážností a podněty se již z velké části promítají do úprav návrhu," uvedl Goldemund. Doplnil, že město společně s projektantem hledá řešení, která budou odborně obhajitelná, ale zároveň citlivá k potřebám obyvatel.
Významná část připomínek se podle místostarosty týká ploch, které byly v návrhu územního plánu změněny ze současných ploch pro bydlení v rodinných nebo bytových domech na plochy zeleně. V praxi jde především o zahrady za rodinnými domy, kde mají vlastníci obavy, že by se tím mohly omezit možnosti dalšího rozvoje jejich pozemků nebo snížit jejich hodnota.
"Vedení města obavy považuje za legitimní a již přistoupilo k navrácení dotčených ploch zpět do stavových ploch pro bydlení v rodinných nebo bytových domech," uvedl Goldemund.
Samotný návrh územního plánu je výsledkem odborné práce projektanta – urbanisty. Při zpracování návrhu vycházel podle místostarosty nejen z potřeb dalšího rozvoje města, ale také z pravidel a požadavků státu, hlavně pak ochrany zemědělského půdního fondu. Vyškov se nachází převážně na půdách první a druhé bonitní třídy, tedy na nejkvalitnějších zemědělských půdách v České republice. A jakékoli nové zastavění těchto ploch je proto výrazně omezené a podléhá složitému schvalovacímu procesu.
V praxi to podle místostarosty znamená, že město musí vést při přípravě územního plánu komplikovaná jednání se státem o případném vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Ne každému požadavku na rozšíření zástavby je tak vyhověno, a to ani tehdy, pokud by byl z místního pohledu logický nebo žádoucí.
"I tento fakt měl zásadní vliv na podobu návrhu územního plánu a byl jedním z důvodů, proč se urbanista v některých případech, možná ne úplně citlivě, snažil navrhnout návrat určitých ploch zpět do takzvaných zelených nebo nezastavitelných území. Tyto kroky mohly působit razantně a nelogicky, jejich motivací však nebyla svévole, ale snaha přizpůsobit návrh přísným požadavkům ochrany půdy a zvýšit jeho šanci na schválení v dalších fázích procesu." uvedl Goldemund.