Lidé v Blansku hlasují o čtyřech možných investicích města

Lidé v Blansku mohou v letošním ročníku participativního rozpočtu Společně pro Blansko vybírat ze čtyř návrhů. Hlasovat mohou do 17. listopadu. Město o tom informovalo na webu. Na uskutečnění vítězných návrhů na zvelebení města je určeno 850.000 korun, stejně jako loni.
Nápady na doplnění a vylepšení veřejného prostranství bylo možné zasílat do konce září. Ze sedmi zaslaných námětů splnila základní podmínky pro postup do veřejného hlasování pětice projektů. Ty poté posoudil městský architekt. V souladu s jeho doporučeními odsouhlasili blanenští radní, že do hlasování veřejnosti letos postoupí čtyři návrhy.
Těmi jsou oprava historické kašny na Starém Blansku, úprava dětského hřiště v Těchově, rozšíření sítě veřejných pítek ve městě a rozmístění moderních košů na tříděný odpad na frekventovaných veřejných prostranstvích v centru.
"Zletilí občané s trvalým pobytem v Blansku mohou opět hlasovat pomocí tištěného hlasovacího lístku nebo on-line prostřednictvím Munipolis. Každý hlasující může letos podpořit jeden projekt. S realizací vítězného projektu počítáme v průběhu příštího roku," uvedl starosta Jiří Crha (ODS).
Kromě listopadového vydání zpravodaje jsou tištěné lístky k dispozici také na obou podatelnách městského úřadu a v informační kanceláři Blanka, formulář je také ke stažení na webu města.
V minulém ročníku participativního rozpočtu mohli lidé vybírat ze sedmi investic. Zvítězila stavba dětského hřiště v blanenské Dolní Lhotě. Participativní rozpočet mají i další jihomoravská města, například Brno, Znojmo či Hodonín, Boskovice na Blanensku nebo Slavkov u Brna.