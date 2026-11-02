Lidé v Boskovicích hlasují o osmi možných investicích města

Lidé v Boskovicích na Blanensku vybírají v letošním ročníku participativního rozpočtu Boskovize z osmi návrhů. Hlasovat mohou do 30. listopadu. Město o tom informovalo na webu. Na uskutečnění vítězných návrhů na zvelebení města je určeno 500.000 korun, stejně jako loni.
Nápady na doplnění a vylepšení veřejného prostranství bylo možné zasílat do konce září. Dorazilo jich 12. Návrhy následně projednala rada města, která souhlasila s postoupením osmi projektů do veřejného hlasování.
Hlas tak lidé mohou dát například veřejné venkovní herně, obnově sportovního hřiště, úpravě cesty kolem židovského hřbitova nebo projektu výsadby stromů u dětských hřišť. Hlasování začalo minulý týden v neděli a skončí 30. listopadu.
"Podle výsledků hlasování bude sestaveno pořadí projektů určených k realizaci až do vyčerpání částky 500.000 korun. Následně bude zahájena projektová a administrativní příprava a samotná realizace," uvedla dříve radnice.
Loni lidé v dvanáctitisícových Boskovicích vybrali jako vítězný projekt obnovu vsypové loučky na hřbitově. Participativní rozpočet mají i další jihomoravská města, například Brno, Znojmo či Hodonín, Blansko nebo Slavkov u Brna.