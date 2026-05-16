Lidé v Brně se podívali do běžně nepřístupných objektů, lákala třeba přádelna

Lidé v Brně mohou o tomto víkendu zavítat do běžně nepřístupných objektů, festival Open House Brno jich letos zpřístupnil 132, z nich 28 nově. Pořadatelé očekávají obdobně jako loni přes 10.000 návštěvníků. ČTK to dnes řekl mluvčí festivalu Vratislav Vozník. Lákala například Esslerova přádelna, kam se lidé mohli podívat poprvé. Tam byly kvůli kapacitě nutné rezervace, které byly obsazené do sedmi minut od spuštění, řekl ČTK Hynek Zbranek z Muzea města Brna, který objektem provázel. Festival začal v pátek, potrvá do neděle.
Festival nabízí i komentované procházky, koncerty a program pro rodiny. Podle organizátorů je o prohlídky značný zájem, kdy většina těch míst, která kvůli kapacitě vyžadovala rezervaci, byla obsazena do několika hodin od spuštění. Na více než 80 míst rezervace nebyla třeba. Mezi největší lákadla letos podle mluvčího patří prohlídka bytu Martina Koplíka v Tkalcovské ulici, kde se v domě z roku 1941 pro úředníky brněnské textilní továrny Kemka zachovaly původní řemeslné prvky, nebo apartmán v AZ Tower.
Nově se lidé mohou podívat například také na Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno či do areálu loděnice Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Přístupné jsou i Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud či budova veřejného ochránce práv.
Výjimečně je zpřístupněna také Esslerova přádelna. Továrnu dal v roce 1912 vybudovat na místě starší přízemní přádelny podnikatel Ernst Essler a v době svého vzniku byla jedinou kompletně železobetonovou továrnou v Brně. "Návštěvník se mohl dozvědět o historii rodiny původních majitelů, o jejich životním příběhu. Také samozřejmě něco o objektu a čím je jedinečný. Jaký byl jeho osud až doteď," uvedl Zbranek. Zájemci mohli vidět i renovovanou Kaplanovu turbínu z 30. let minulého století, která sloužila pro výrobu elektřiny. Budova je nyní v soukromých rukou a je ve zhoršeném technickém stavu. Majitel podle Zbranka chystá její postupnou obnovu.
Mluvčí festivalu Vozník očekává, že akci navštíví obdobné množství lidí jako loni, tedy přes 10.000. Řada návštěvníků zavítá na více míst, podle Vozníka tak loni uskutečnili asi 46.000 návštěv. Letos by jich podle mluvčího mohlo ještě přibýt, a to díky prodloužení programu o jeden den.
Festival v Brně v neděli končí, ale ještě v sobotu 30. května se zájemcům obdobně otevřou některé jinak nepřístupné objekty v Boskovicích na Blanensku.