Lidé ve vodojemech v Brně uslyší speciální reprodukci Janáčkovy Glagolské mše

Lidé si při návštěvě Vodojemů na Žlutém kopci v Brně mohou ode dneška poslechnout multikanálovou audioreprodukci Glagolské mše od Leoše Janáčka a další autorské kompozice studentů Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU), kteří se dílem nechali při své tvorbě inspirovat. Novinářům to dnes za organizátory řekla Šárka Zahrádková. Projekt s názvem Glagolská mše v podzemní katedrále je součástí festivalu Janáček Brno, který potrvá do 17. listopadu.
Multimediální reprodukci zvuku umožňuje specifická konstrukce. Dvacítka reproduktorů zavěšená v každém záhybu speciální konstrukce má návštěvníkům navodit pocit, že se hudba odehrává okolo něj. Instalace je vytvořena na míru dlouhému dozvuku podzemního prostoru vodojemů.
"Instalace vznikla z myšlenky, aby v nějakém hojně navštěvovaném místě zněla při festivalu Janáčkova hudba, ale zároveň aby šlo o místo, kam návštěvníci přicházejí za úplně jiným typem zážitku a setkání s Janáčkovou tvorbou tam primárně neočekávají," uvedla Zahrádková. Podle ní se k tomuto účelu vodojemy hodily nejvíce.
Mezi studentskými autory z Katedry kompozice a multimediální tvorby Hudební fakulty JAMU jsou Filip Dobrocký, Katarína Gustiňáková, Marek Krajňák a Patrik Rašman, které vedl pedagog a audiovizuální umělec Jiří Suchánek. "Pan Suchánek nás oslovil s tím, že bude možnost podílet se na projektu pro Janáčkův festival v Brně. Dostali jsme tak příležitost pracovat se zvukem v této 20kanálové konstrukci. Nejzajímavější bylo pracovat jak se samotným přístrojem, tak i s prostorem vodojemů, jehož akustika je katedrálová," řekla ČTK studentka Gustiňáková.
"Napadlo mě do projektu zapojit studenty JAMU prostřednictvím otevřené výzvy. Vytvořili jsme pětičlenný autorský tým a projektu jsme se pak věnovali několik měsíců. Byla to velká umělecká i technologická výzva," uvedl Suchánek. Studenti si rozebrali jednotlivé části Glagolské mše, zpracovali je pro 20kanálovou konstrukci a k tomu vytvořili vlastní autorské kompozice, které reagují na Janáčkův původní hudební materiál.
Instalace je součástí doprovodného programu festivalu Janáček Brno. Desátý ročník nabídne kompletní operní dílo brněnského skladatele i symfonické a komorní koncerty. Kulturní akce v minulosti získala dvakrát prestižní ocenění International Opera Awards v kategorii Festival roku.
Světová premiéra Glagolské mše Leoše Janáčka se konala v sále brněnského Stadionu v Kounicově ulici v prosinci 1927. Jde o jedno z vrcholných děl skladatele, který většinu života prožil v Brně.