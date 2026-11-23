Lidem, kteří žili roky na ulici, už Česko umí pomoct se získáním a udržením si bytu. Slabinou však zůstává dostupnost včasné pomoci bez ohledu na místo, kde žije. Díky evropským programům odvedly obce a neziskové organizace velký kus práce, řekl ČTK Marek Mikulec z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se problematikou bezdomovectví a bytové nouze zabývá. Zvlášť s přicházející zimou považuje za důležité všímat si lidí, kteří zůstávají venku, a zjišťovat, zda nepotřebují pomoct.
"Noclehárna může v mrazu zachránit život. Jestliže se do ní ale člověk vrací každou zimu, je to společná otázka pro město i neziskové organizace. Měli bychom vědět, jak dlouho na byt čeká, co mu brání ho získat a kdo mu pomůže si ho udržet," uvedl Mikulec.
Za ztrátou bydlení podle odborníka stojí strukturální příčiny, fungování institucí a individuální či rodinné okolnosti. Upozornil, že v čase se mění hlavně podmínky, v nichž lidé podobné situace řeší. "Důležité je také rozlišit, proč člověk bydlení ztratil a co mu dnes brání získat je zpět. Někdo přišel o byt po ztrátě práce. Dnes už zase pracuje a nájem by platit zvládl, ale na kauci a první nájem najednou nemá," řekl odborník.
Podle Mikulce je důležitá prevence ztráty bydlení. "Když se obec, pronajímatelé a sociální pracovníci předem domluví, kdo nabídne pomoc při prvním dluhu na nájemném, zbývá čas zjistit jeho příčinu, pomoci s vyřízením dávky nebo dohodnout splátky. Včasná pomoc může rozhodnout o tom, zda si člověk dosavadní bydlení udrží," vysvětlil Mikulec.
Za selhání považuje odborník situaci, kdy rodina roky střídá ubytovny, přestože by s dostupným nájmem a přiměřenou podporou mohla bydlet v běžném bytě. Naléhavým úkolem podle něj je pokračování projektů Housing First. "Sociální bydlení s odpovídající podporou pomáhá lidem získat a udržet si domov. Dobře to máme doložené zejména u přístupu Housing First. Podle vyhodnocení ministerstva práce a sociálních věcí bydlelo v bytě získaném v českých projektech Housing First alespoň rok 85 procent sledovaných domácností," řekl Mikulec.
O bezpečné bydlení mají podle odborníka lidé bez domova zájem. "Když člověk odmítne noclehárnu, odpověděl na nabídku místa na jednu noc. Na to, kde by chtěl bydlet, jsme se ho možná vůbec nezeptali. Pokud by partneři kvůli přenocování museli jít každý jinam, přestože se venku vzájemně chrání, je jejich rozhodnutí zůstat spolu pochopitelné," řekl odborník. Důležité podle něj je, aby pravidla pomoci dávala pracovníkům prostor reagovat na potřeby konkrétní domácnosti.