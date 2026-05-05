Lidí pobírajících důchod bylo loni na jihu Moravy 323.716, méně než o rok dříve

Počet lidí na jihu Moravy, kteří pobírali nějaký druh důchodu, se loni snížil o 2111 na celkových 323.716 lidí, z toho 260.765 byli starobní důchodci pobírající plný důchod. V celkovém počtu jsou zahrnutí i lidé pobírající invalidní, vdovský či vdovecký a sirotčí důchod. Průměrná výše důchodu byla 19.844 korun, nejvyšší důchody dostávali lidé v Brně, nejnižší na Znojemsku. V Jihomoravském kraji žilo na konci loňského roku 169 lidí starších 100 let. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). V kraji žije přes 1,2 milionu obyvatel.
Mezi příjemci důchodů bylo 189.400 žen a 134.300 mužů, meziročně se počet žen snížil o 1300, mužů bylo meziročně téměř o 800 méně. Starobní důchod pobíraly čtyři pětiny ze všech příjemců důchodů. Mezi příjemci starobního důchodu převažovaly ženy, loni jich bylo 155,900, zatímco mužů 104.900.
Mezi příjemci starobních důchodů bylo na konci roku 169 lidí ve věku 100 a více let, bylo mezi nimi 152 žen a 17 mužů.
Výše průměrného důchodu, tedy včetně vdovských, sirotčích a invalidních, byla loni v kraji 19.844 korun, meziročně vzrostla o 386 korun. Ve srovnání krajů byl průměrných důchod na jihu Moravy čtvrtý nejnižší, za celostátním průměrem zaostával o 350 korun.
Průměrný starobní důchod v Jihomoravském kraji loni dosáhl 21.012 korun, byl o 163 korun nižší že průměr Česka. Ve srovnání krajů byl pátý nejvyšší. Rozdíl mezi samostatným starobním důchodem mužů a žen byl na jihu Moravy 2310 korun. Zatímco průměrný starobní důchod mužů bez započtení souběžného vdoveckého nebo jiného důchodu činil loni 22.209 korun, u žen to bylo 19.899 Kč.
Rozdíl mezi důchody mužů a žen v kraji se postupně zvyšoval do roku 2022, kdy dosáhl 3123 korun. Poté začal rozdíl pomalu klesat.
Nejvyšší starobní důchody pobírali lidé v Brně, naopak nejnižší důchody berou lidé dlouhodobě na Znojemsku.