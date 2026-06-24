Lidí s mnohočetným myelomem bude přibývat, dle lékařů je třeba efektivnější péče

Pacienti, kterým lékaři diagnostikovali mnohočetný myelom, mají díky novým typům léčby naději na delší život. Onemocnění se týká především starších lidí, vzhledem ke stárnoucí populaci se proto dá předpokládat, že pacientů s touto diagnózou bude přibývat. Díky novým metodám léčby přibudou i lidé po úspěšné léčbě, kteří však potřebují péči i nadále. Důležité je tedy i zefektivnit samotný systém péče, řekli dnes novinářům lékaři z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.
Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění. Nejvíce postihuje lidi ve věku mezi 60 a 70 lety, lidé však mohou onemocnět i v dřívějším věku. Onemocnění není dědičné, pokud se však vyskytne v rodině, mají pokrevní příbuzní vyšší riziko, že rovněž onemocní. Mezi rizikové faktory patří například obezita či zvýšený kontakt s chemikáliemi.
Identifikovat onemocnění je podle lékařů složité, mezi nejčastější příznaky totiž patří bolest zad. "Praktický lékař se setká za týden třeba se 40 lidmi, kteří přijdou s tím, že je bolí záda. Když bolesti neustupují, je doporučení to po několika týdnech došetřit," řekl lékař kliniky Luděk Pour. Vzhledem ke stárnoucí populaci očekává, že i výskyt onemocnění by mohl být v budoucnu o něco vyšší.
Přibývá i pacientů, kteří mají díky moderní léčbě, například imunoterapii, naději dožít se vyššího věku. "Zdá se, že ten život nemusí být pacientům vůbec krácen, že se zkrátka dožijí stejného věku jako konvenční sedmdesátník, což je před několika lety, možná i měsíci nepředstavitelné," doplnil Pour.
Kvůli rostoucím počtům pacientů je podle přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky Michaela Doubka zapotřebí zefektivnit systém péče. "U spousty diagnóz dochází k tomu, že nemocní žijí stejně dlouho jako jejich vrstevníci, ale potřebují neustále nějakou terapii. Tady ta čekárna je plná nemocných, kteří sem navíc přijíždějí z velkého regionu, následně čekají dlouho na odběry či na výsledky. Tady (ve FN Brno) už to přestává stačit kapacitně. Je tedy třeba, aby centra dělala špičkovou péči a ostatní delegovat jinam," doplnil Doubek.