Lidovci a hnutí STAN zahájili v Brně kampaň, chtějí přívětivější vedení města

Lidovci a Starostové, kteří v komunálních volbách v Brně opět kandidují společně, odstartovali dnes na brněnské náplavce předvolební kampaň. Lídrem a kandidátem na primátora je stávající starosta Brna-Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). Dvojkou kandidátky a lídryně hnutí STAN v Brně bude současná radní pro školství Irena Matonohová (STAN). Heslem kampaně je 'Brno blíž lidem', což znamená například otevřenější magistrát nebo přívětivější vedení města, které bude s lidmi komunikovat, řekl novinářům Hruška.
"Máme nejsilnější kandidátku. V deseti městských částech máme starostku nebo starostu a ve 13 máme místostarostky či místostarosty. Za těmito lidmi je vidět práce, lidi je opakovaně volí. My z městských částí jsme zvyklí, že jsme blíž lidem. Řešíme, s jakými nápady přicházejí a uskutečňujeme je. To by mělo platit i o magistrátu," řekl Hruška.
Koalice chce navázat na dosavadní spolupráci na úrovni Brna i městských částí. V minulých komunálních volbách skončila na třetím místě a získala 17,1 procenta hlasů, což jí vyneslo deset mandátů. Stali se součástí koalice.
Uskupení chce v kampani navštívit 5000 domácností nebo uspořádat sousedská setkání. Hruška si věří na vítězství. "Můj odhad je 22,7 procenta. Myslím si, že jsem se v životě už mnohokrát trefil. Co se týká gescí, jsou pro nás důležité ty stávající, ale rádi bychom město zásadně posunuli v dopravě, sociální politice i bydlení," vyjmenoval Hruška. Konkrétní projekty zatím zmínit nechtěl.
Spojení těchto dvou politických stran podporuje i předseda hnut STAN Vít Rakušan. "My chceme v těchto volbách vyhrát. Nebudu tipovat procenta. Chci, aby kandidáti vedli otevřenou kampaň, která povede k vysoce dvouciferným výsledkům a udělají z pana Hrušky primátora," řekl Rakušan.
Kromě lidovců a hnutí STAN se v koalici chystá kandidovat také ODS a TOP 09. Kdo bude jejím lídrem, zatím není jasné. Opoziční Piráti se letos rozhodli spojit s dalšími liberálními subjekty a kandidovat v koalici s názvem TU!. Její součástí je i uskupení Fakt Brno a hnutí Gen. Lídrem je za Piráty Adam Zemek.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. V roce 2022 volby v Brně vyhrála se ziskem 25 procent hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09. Vytvořila koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM.
Druhé hnutí ANO získalo 20,5 procenta hlasů a 13 mandátů. Deset členů však koncem loňského roku celostátní předsednictvo ANO vyloučilo z hnutí. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice.