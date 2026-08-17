Lidovci a Starostové chtějí v Brně novou nemocnici, jiní lídři jsou proti

Autor: ČTK
  15:07aktualizováno  15:07
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kandidující koalice Lidovci a Starostové v Brně navrhuje v reakci na stárnutí populace přípravu nové městské nemocnice. Součástí jejího zdravotního programu pro nadcházející komunální volby je také rozvoj sociálně-zdravotní péče nebo podpora mladých lékařů. Koalice o tom dnes informovala v tiskové zprávě. ČTK oslovení zástupci dalších stran či uskupení kandidujících v Brně záměr kritizují. Stavbu nové nemocnice považují za drahý volební slib a prosazují raději efektivnější využití a rozvoj současných zařízení. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do Senátu.

"Brno nemůže čekat, až problém přijde naplno. Stárnutí populace není vzdálená statistika, ale realita, která rozhodne o tom, jestli budou mít lidé dostupnou péči, lůžka, rehabilitaci i lékaře. Proto chceme začít připravovat novou městskou nemocnici už teď. Pokud to neuděláme včas, za dvacet let budeme jen dohánět něco, co mělo být dávno postavené," uvedl lídr koalice KDU-ČSL a hnutí STAN Jakub Hruška.

Nové zařízení by podle něj mělo doplnit kapacity současných městských nemocnic, tedy Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice.

Oslovení lídři dalších kandidujících stran se k záměru přípravy nové nemocnice staví odmítavě. Podle lídra kandidátky hnutí ANO Václava Trojana je v Brně a okolí zdravotnických zařízení dostatek a město by se mělo zaměřit spíše na lepší koordinaci péče. "Než stavět beton a budovat nové struktury, je potřeba využít současné kapacity Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří v intenzivnějším napojení a rozložení výkonů i na fakultní nemocnice,“ řekl Trojan.

Kriticky se vyjádřil i lídr koalice TU! Adam Zemek. "Nová nemocnice na papíře sama nepřidá ani lůžka, ani zdravotníky. Brno má především investovat do kapacit, kvality péče a stravování ve stávajících nemocnicích," uvedl Zemek. Poukázal na to, že lidovci jsou ve vedení města dlouhodobě a dosud není dořešena ani budoucnost Nemocnice Milosrdných bratří.

Obdobně se vyjádřila i lídryně společné kandidátky ODS s TOP 09 Kamila Zlatušková. "Nemyslím si, že je reálné, aby Brno stavělo novou městskou nemocnici, ale je to nepochybně hezké heslo na billboard. Vzhledem ke stárnutí populace a demografickému vývoji bych považovala za rozumnější v tomto směru promyslet budoucí roli a podporu dvou stávajících městských nemocnic, zejména Nemocnice Milosrdných bratří, a posílit kapacity následné a dlouhodobé péče. Zapomínat bychom ale neměli ani na kvalitní domácí péči, aby lidé, jejichž zdravotní stav to umožňuje, mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí," uvedla Zlatušková.

Kandidátku do zastupitelstva města Brna podalo do říjnových komunálních voleb 16 uskupení. Je to o dvě kandidátní listiny více než před čtyřmi lety. Ve volbách v roce 2022 se do brněnského zastupitelstva dostalo sedm subjektů, a to ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, SOCDEM, SPD s Trikolorou, Piráti a Zelení s Žít Brno. Brněnské zastupitelstvo má 55 členů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Středočeským hasičům výrazně přibylo výjezdů v důsledku bouřek

ilustrační snímek

Střední Čechy dnes zasáhly bouřky, hasičům v regionu kvůli tomu výrazně přibylo výjezdů. Po 16:00 jich evidovali zhruba 40. Většinou pomáhali odstraňovat...

17. srpna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Praha má miliardy, ale lidé to necítí, říká lídr ANO. Co chce po volbách změnit?

„Odmítám stavět řidiče proti lidem v MHD, chodcům nebo cyklistům. Vždyť spousta...

Praha má peníze, ale podle magistrátního zastupitele a místostarosty Prahy 4 Jana Hušbauera jí chybí hlavně schopnost proměnit je v konkrétní výsledky. Nový lídr pražské kandidátky ANO mluví v...

17. srpna 2026

Ironmana zvládla i bez ruky. Přijala jsem sama sebe, to je mé vítězství

Handicapovaná triatlonistka Petra Václavková.

Za každým startovním číslem nedělního královéhradeckého závodu Ironman 70.3 se skrývá jedinečný příběh. Když dnes Petra Václavková stojí na startu triatlonu nebo překážkového závodu, působí...

17. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Úzké hrdlo brzdí vlaky. V plánu je čtvrtá kolej u Běchovic i Libeňský přesmyk

Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)

Lidé stále více cestují vlaky, jenže exponované železnice v metropoli se už teď dostávají na hranu svých kapacit. Platí to hlavně v úseku z Libně přes Běchovice a Klánovice dále na Kolín. Upozorňuje...

17. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínské torzo padne do dvou týdnů, demolice jde podle plánu

Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026)

Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do čtrnácti dnů. Oznámil to ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Objekt s jedenácti nadzemními podlažími...

17. srpna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Ústí nad Orlicí vybere firmu, která postaví pavilon domova pro seniory

ilustrační snímek

Město Ústí nad Orlicí vybere 24. srpna firmu, která postaví pavilon D Domova pro seniory. Zájem o zakázku mají čtyři uchazeči. Pokud se proti výsledku...

17. srpna 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Centrem letošní Hradozámecké noci bude zámek Horšovský Týn s japonským programem

ilustrační snímek

Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku bude 22. srpna centrem celostátní akce Hradozámecká noc. Návštěvníkům připomene příběh japonské hraběnky Micuko...

17. srpna 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Bídná sezona. Ryby v řekách a v rybnících strádají, chybí jim voda i kyslík

Beskydská horská říčka Lomná v obci Honí Lomná na Jablunkovsku. Vody má stále...

Letošní horko a sucho má devastující vliv také na život ve vodních tocích. Na vině jsou nejen velmi nízké průtoky, ale i skutečnost, že oteplující se voda ve větší míře uvolňuje kyslík, který k...

17. srpna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Zemřel Josef Vávra, spolumajitel a sládek pivovaru Bernard

Spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard a vrchní sládek Josef Vávra.

Po těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let v neděli večer zemřel Josef Vávra - vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Spolu se Stanislavem Bernardem...

17. srpna 2026  16:12,  aktualizováno  17:05

Klub Wrexham AFC jmenuje RBC oficiálním bankovním partnerem a sponzorem na zadní straně dresů

17. srpna 2026  17:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Benešovská policie pátrá po muži v souvislosti s majetkovou trestnou činností

ilustrační snímek

Benešovští kriminalisté pátrají po třiatřicetiletém Davidu Schneiderovi, na kterého vydalo okresní státní zastupitelství souhlas se zadržením kvůli přečinu...

17. srpna 2026  15:22

Kraj jedná s dalším zájemcem o přestavbu ?keramky ? v K. Varech, dotace zůstane

ilustrační snímek

Čerpání více než miliardové dotace na rekonstrukci a dostavbu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠ) v Karlových Varech není podle...

17. srpna 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×