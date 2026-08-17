Lidovci a Starostové chtějí v Brně novou nemocnici, jiní lídři jsou proti

Kandidující koalice Lidovci a Starostové v Brně navrhuje v reakci na stárnutí populace přípravu nové městské nemocnice. Součástí jejího zdravotního programu pro nadcházející komunální volby je také rozvoj sociálně-zdravotní péče nebo podpora mladých lékařů. Koalice o tom dnes informovala v tiskové zprávě. ČTK oslovení zástupci dalších stran či uskupení kandidujících v Brně záměr kritizují. Stavbu nové nemocnice považují za drahý volební slib a prosazují raději efektivnější využití a rozvoj současných zařízení. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do Senátu.
"Brno nemůže čekat, až problém přijde naplno. Stárnutí populace není vzdálená statistika, ale realita, která rozhodne o tom, jestli budou mít lidé dostupnou péči, lůžka, rehabilitaci i lékaře. Proto chceme začít připravovat novou městskou nemocnici už teď. Pokud to neuděláme včas, za dvacet let budeme jen dohánět něco, co mělo být dávno postavené," uvedl lídr koalice KDU-ČSL a hnutí STAN Jakub Hruška.
Nové zařízení by podle něj mělo doplnit kapacity současných městských nemocnic, tedy Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice.
Oslovení lídři dalších kandidujících stran se k záměru přípravy nové nemocnice staví odmítavě. Podle lídra kandidátky hnutí ANO Václava Trojana je v Brně a okolí zdravotnických zařízení dostatek a město by se mělo zaměřit spíše na lepší koordinaci péče. "Než stavět beton a budovat nové struktury, je potřeba využít současné kapacity Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří v intenzivnějším napojení a rozložení výkonů i na fakultní nemocnice,“ řekl Trojan.
Kriticky se vyjádřil i lídr koalice TU! Adam Zemek. "Nová nemocnice na papíře sama nepřidá ani lůžka, ani zdravotníky. Brno má především investovat do kapacit, kvality péče a stravování ve stávajících nemocnicích," uvedl Zemek. Poukázal na to, že lidovci jsou ve vedení města dlouhodobě a dosud není dořešena ani budoucnost Nemocnice Milosrdných bratří.
Obdobně se vyjádřila i lídryně společné kandidátky ODS s TOP 09 Kamila Zlatušková. "Nemyslím si, že je reálné, aby Brno stavělo novou městskou nemocnici, ale je to nepochybně hezké heslo na billboard. Vzhledem ke stárnutí populace a demografickému vývoji bych považovala za rozumnější v tomto směru promyslet budoucí roli a podporu dvou stávajících městských nemocnic, zejména Nemocnice Milosrdných bratří, a posílit kapacity následné a dlouhodobé péče. Zapomínat bychom ale neměli ani na kvalitní domácí péči, aby lidé, jejichž zdravotní stav to umožňuje, mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí," uvedla Zlatušková.
Kandidátku do zastupitelstva města Brna podalo do říjnových komunálních voleb 16 uskupení. Je to o dvě kandidátní listiny více než před čtyřmi lety. Ve volbách v roce 2022 se do brněnského zastupitelstva dostalo sedm subjektů, a to ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, SOCDEM, SPD s Trikolorou, Piráti a Zelení s Žít Brno. Brněnské zastupitelstvo má 55 členů.