Lídři v Brně chtějí stavět byty, podporují i nový fotbalový stadion za Lužánkami

Výstavba bytů, dokončení započatých projektů nebo efektivnější hospodaření jsou prioritami pro lídry politických uskupení v Brně. Řekli to ČTK v anketě před komunálními volbami 9. a 10. října. Spolupracovat chtějí po volbách většinou s těmi, kdo jim umožní plnit program. Brno má nyní dva fotbalové kluby v první lize a řeší se záměr soukromého investora postavit za Lužánkami nový stadion. Většina lídrů záměr podporuje, chtějí ale investovat i do stadionu na Srbské.
Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle příjmení.
1) Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
Jakub Hruška (Lidovci a Starostové)
Zadlužování Brna musí skončit. Lidovci a Starostové jsou jediní, kteří řeší navýšení příjmů města bez dluhů. Budeme lidi motivovat k přihlášení trvalého pobytu. Nyní v Brně žijí desítky tisíc lidí, kteří tu nemají trvalý pobyt. To pro město znamená miliardové ztráty ročně. Dále také plánujeme vypsat městské dluhopisy, díky nimž budeme schopni realizovat ten hlavní úkol, což je otázka bydlení.
Jana Janulíková (Za Lužánky)
Za hlavní úkoly považuji zvyšování počtu městských bytů pro dostupné bydlení, proměnu prostoru před hlavním nádražím, dokončení velkého městského okruhu a dostavbu koncertního sálu. Naším zásadním závazkem je dotáhnout moderní stadion Za Lužánkami. Město je už poměrně výrazně zadlužené, proto chceme dluh snižovat. Jeho další zvýšení si umím představit pouze u investic do dostupného bydlení.
Jiří Kment (SPD a nezávislí)
Klíčová je revize hospodaření a změna strategie města Brna, aby se nezhoršovala kvalita života současným obyvatelům kvůli plánovanému zahuštění výstavby a snižování počtu parkovacích míst i redukci zelených ploch. Ukončíme prodej pozemků developerům, město bude stavět nízkonákladové obecní byty. Revidujeme dotace do kultury a divadel. Přesměrujeme peníze do zkulturnění veřejného prostoru.
Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě)
Za hlavní priority považuji větší bezpečnost a důslednější řešení narušování veřejného pořádku. Chceme také výrazně zkrátit dobu oprav komunikací a souvisejících uzavírek, čekání ve zbytečných frontách není nutné. Pro zdravý rozvoj dětí bychom rádi nabídli všem brněnským školám náš projekt Pohybově aktivní školy, který už dva roky běží na bystrckých základních školách. Před dalším zadlužováním dáváme přednost efektivnímu hospodaření a využití dostupných dotací.
Klára Liptáková (Brno naplno)
Důležitých úkolů je víc, ale zásadní je dostavba Velkého městského okruhu, která pomůže všem, protože ušetří lidem čas a zlepší životní prostředí. Vedení Brna musí aktivně sledovat a minimalizovat prodlevy města a Ředitelství silnic a dálnic mezi navazujícími fázemi vedoucími k vytvoření plynulého silničního okruhu a propojení dílčích staveb. Financování je otázkou úspěšnosti vyjednávání s ministerstvem dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem)
Naším hlavním cílem je zvýšit počet lidí, kteří v Brně skutečně žijí. Chceme proto stavět více obecních i družstevních bytů, dokončit rozběhnuté projekty a připravit nové. Město kvůli tomu není nutné zadlužovat – obecní byty lze financovat z Fondu bytové výstavby, u družstevních bytů si úvěr zajišťuje samotné družstvo.
Martin Říha (Restart pro Brno)
Za hlavní úkol pro Brno považujeme zajištění dostupného bydlení a zlepšení kvality života obyvatel města. Chceme nastartovat výstavbu městských nájemních bytů pro mladé rodiny, seniory i potřebné skupiny obyvatel. Současně chceme zmapovat nevyužívané městské nemovitosti a po rekonstrukci je nabídnout pro bydlení nebo sociální účely. Důležitou prioritou je také doprava, zejména výstavba parkovacích domů pro rezidenty a záchytných parkovišť na okraji města, aby lidé mohli pohodlně využívat městskou hromadnou dopravu. Jsme připraveni podpořit investice, které mají dlouhodobý přínos pro obyvatele města. Prioritou však bude maximální využití dotačních titulů, evropských fondů a efektivnější hospodaření s městským majetkem. Zadlužování nesmí být samoúčelné, ale může být nástrojem k realizaci strategických projektů, které budou sloužit Brňanům po desetiletí.
Michal Sedláček (Nové Brno)
Hlavním úkolem je zahájit výstavbu nového hlavního nádraží a rozvoj čtvrti Trnitá, která je bude obklopovat. S tím souvisí urychlení výstavby protipovodňových opatření na Svratce a Svitavě, protože jejich absence dnes blokuje rozvoj významné části města. Brno má dostatek financí na svých bankovních účtech, klíčové však je, že se jedná o investice s potenciálem generovat budoucí příjmy a v dlouhodobém horizontu spolufinancovat další rozvoj města.
Zdeněk Slavík (Sociální demokracie)
Hlavní úkol je jasný: dostupné bydlení. Brno potřebuje stovky nových obecních bytů, ne řeči o "trhu, který to vyřeší". Pokud na to město nemá finance, dovedeme si představit úvěr do výše deseti procent rozpočtu. Jde o investici, která se městu vrátí v nájmech a ekonomické aktivitě nájemců. Odmítáme však zadlužování na okázalé megaprojekty, které nejsou dělány pro lidi, ale pro PR politiků.
Václav Trojan (ANO 2011)
Hlavním úkolem je podle nás rozhýbat Brno, především dopravu, dostupné bydlení a investice, které městu dlouhodobě chybí. Nechceme zadlužovat město kvůli provozu ani předraženým projektům. U velkých investic jsme pro víceleté plánování, využití evropských a státních peněz a partnerství se soukromým sektorem. Každá koruna musí mít jasný přínos.
Natálie Vencovská (Zelené Brno)
Rozhodně nechceme pokračovat s mentalitou stávající radnice otevírat megalomanské projekty bez participace lidí. V Brně se nežije špatně, ale žilo by se mnohem lépe, kdyby město řešilo důležité věci jako dostupné bydlení, čistý a bezpečný veřejný prostor, adaptaci na klimatickou změnu a dlouhodobou péči tam, kde je potřeba. Na stavbu dostupného bydlení, což považujeme za prioritu, si město může výhodně půjčovat u Evropské investiční banky.
Petr Vokřál (Přísaha)
Hlavním cílem je bezpečnost ve městě, ve školách a zajištění chodu města bez chyb, které stály toto město miliardy. Ty už nám nikdo nevrátí. Základní problém je bydlení. Nelze ale spoléhat jen na novou výstavbu. Město musí daleko lépe nakládat se svým majetkem a změnit systém pronájmů městských bytů tak, aby v nich bydleli primárně opravdu lidé, kteří na jinou formu nedosáhnou a eliminovaly se spekulativní nájmy, jak tomu v mnoha případech je. Město má pro svůj rozvoj dostatek finančních prostředků, aby naplnilo svoji strategii rozvoje bez rizikové míry zadlužení. Zásadní je, aby lidé, kteří v Brně žijí, zde měli i trvalé bydliště. V takovém případě do rozpočtu přijde z rozpočtového určení daní několik set milionů korun.
Adam Zemek (Piráti a Fakt Brno TU!)
Hlavním úkolem je dostupné bydlení. Budeme stavět obecní byty, sázet stromy, investovat do škol, zlepšovat zanedbané ulice a zkvalitňovat dopravu. Brno na to peníze má. Jen je nesmí dál utápět v předražených miliardových projektech ODS. Město nechceme bezhlavě zadlužovat, ale každou korunu vrátit lidem v lepším životě.
Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí)
Brno se musí soustředit na dotažení klíčových projektů, jako jsou velký městský okruh, Janáčkovo kulturní centrum nebo nové hlavní nádraží, ale také na opravy a rozšiřování městského bytového fondu a lepší koordinaci rekonstrukcí. Maximálně musíme využít evropské a státní peníze i spolupráci se soukromým sektorem. U strategických investic nevylučuji ani rozumné zadlužení.
2) S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Jakub Hruška (Lidovci a Starostové)
Spolupracovat chceme s těmi, kteří konečně budou chtít řešit otázku bydlení, která se tu osm let řeší jen povrchně. Bude nás zajímat konkrétní program pro Brno. Nebudeme chtít spolupracovat s někým, kdo žádný plán nemá nebo slibuje nesplnitelné. Do koalice rozhodně nepůjdeme ani s extremisty. Naopak uvítáme spolupráci s každým, kdo se na rozvoj města nedívá jen optikou jednoho volebního období.
Jana Janulíková (Za Lužánky)
Jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými stranami a hnutími, pokud se shodneme na konkrétním programu pro Brno a na transparentním způsobu jeho správy. Nechceme před volbami rozdávat politické nálepky ani stavět osobní bariéry. Spolupráci si naopak neumíme představit se subjekty, které zpochybňují základní demokratické principy nebo staví svou politiku na extremismu a rozdělování společnosti.
Jiří Kment (SPD a nezávislí)
Budeme spolupracovat s těmi, s nimiž se nám podaří dohodnout na prosazení maxima z našeho programu. Komunální politika je ale hlavně o konkrétních lidech a jejich motivacích, proto nikoho nevylučuji. Jsme pragmatičtí, máme tým odborníků a nejsme žádnému "sponzorovi" nic dlužni. Proto děláme politiku pouze v zájmu města Brna a jeho obyvatel. U toho zůstaneme i v dalším volebním období.
Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě)
Po volbách jsem připraven jednat s každým, komu jde o dobrou správu Brna a kvalitní život jeho obyvatel. Rozhodující pro mě nebude název strany, ale programový průsečík a možnost prosadit podstatnou část našeho programu. Předem proto nechci rozdávat nálepky, s kým ano a s kým ne. O spolupráci má rozhodovat konkrétní program, lidé a jejich schopnost pracovat pro Brno.
Klára Liptáková (Brno naplno)
Spojíme se podle možností s těmi, kdo nebudou bránit uskutečnění co největší části našeho programu a současně nebudou chtít v Brně rozšiřovat trendy, které odmítáme, jako například: genderovou ideologii, green deal, aktivní podporu přílivu migrantů, zadlužování města kvůli zábavním aktivitám, upřednostňování vyloučených skupin na úkor pracujících lidí, rodin s dětmi a seniorů.
Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem)
Pro nás je nejdůležitější shoda na programu a konkrétních cílech pro nové volební období. Nevymezujeme se proto předem vůči žádné politické straně. Preferujeme práci a spolupráci před hašteřením a žabomyšími válkami. I v politice podle nás platí, že buď pracujete, nebo bojujete. Obojí dělat nejde.
Martin Říha (Restart pro Brno)
O případné spolupráci budeme rozhodovat především podle programu a konkrétních priorit pro rozvoj Brna. Jsme připraveni jednat se subjekty, které budou podporovat dostupné bydlení, kvalitní veřejné služby, rozvoj města a sociálně odpovědnou politiku. Nebudeme podporovat kroky, které povedou k dalšímu zdražování života obyvatel, omezování veřejných služeb nebo upřednostňování úzkých zájmů před potřebami většiny Brňanů.
Michal Sedláček (Nové Brno)
Nové Brno je tým odborníků zaměřený na rozvoj města, nikoli stranická platforma. Tímto měřítkem budeme posuzovat i případnou spolupráci s ostatními subjekty. Jsme připraveni jednat s každým, kdo podpoří náš program rozvoje Brna – výstavbu nového nádraží, dostupného bydlení, revitalizaci městských řek i zlepšení dopravy a parkování. Naopak nebudeme spolupracovat s těmi, kteří by bránili realizaci klíčových projektů důležitých pro budoucnost města.
Zdeněk Slavík (Sociální demokracie)
Do Zastupitelstva nejdeme pro funkce, chceme udělat něco pro město. Do koalice proto neusedneme s kýmkoliv. Odmítáme spolupráci se stranami, které provozují byznys místo politiky a populismus bez odpovědnosti. Otevření jsme každému, kdo chce dostupné bydlení, funkční MHD a transparentní hospodaření, nejen razítka pro developery. Rozhodne program, ne osobní sympatie nebo křeslo navíc.
Václav Trojan (ANO 2011)
Po volbách jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo bude mít podobnou představu o fungování Brna: odpovědné hospodaření, otevřená radnice, kvalitní doprava, dostupné bydlení a konkrétní výsledky místo politických her. Nechceme předem kreslit koalice podle stranických značek. Rozhodující pro nás bude program, kompetence a schopnost skutečně pracovat pro Brňany.
Natálie Vencovská (Zelené Brno)
Po volbách chceme spolupracovat s Piráty, Brno blíž lidem a hnutím za Lužánky. Určitě nebudeme spolupracovat s Motoristy, SPD a podobnými extrémistickými stranami. U ostatních subjektů bude záležet na vyjednávání, jak budou slyšet na naše priority.
Petr Vokřál (Přísaha)
Obvyklá odpověď je 'zajíci až po volbách'. Ale KSČM určitě ne a Motoristé s SPD nejsou určitě prioritou.
Adam Zemek (Piráti a Fakt Brno TU!)
Naprosto vylučujeme koalici s extremisty z SPD a popírači klimatické změny z Motoristů. Nejsme ochotni spolupracovat ani s hnutím ANO, protože je vede do voleb Babišův poslušný hlasovací automat. Pomohl Okamurovi do čela Sněmovny, brání vydání Andreje Babiše a podporuje návrhy oslabující demokracii. Další subjekty budeme hodnotit na základě průniku našich programů a priorit.
Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí)
Už v minulosti jsem se vyjádřila, že si nedokážu představit spolupráci s hnutím ANO. Právě podoba jeho současného vládnutí mě ke vstupu do politiky mimo jiné přivedla. Totéž samozřejmě platí pro SPD a Motoristy. Věřím, že po volbách vznikne v Brně silná koalice na půdorysu současné demokratické opozice.
3) Brno má nyní dva fotbalové kluby v první lize. Pokud Brno prodá pozemky za Lužánkami soukromému investorovi a vznikne tam nový fotbalový stadion, budete i nadále investovat do oprav stadionu na Srbské? Jak jinak plánujete fotbal podporovat?
Jakub Hruška (Lidovci a Starostové)
Fotbal patří za Lužánky. Město musí přestat házet majitelům klubu klacky pod nohy a začít vytvářet podmínky pro výstavbu stadionu za Lužánky. Srbskou ale nemůžeme nechat chátrat. Musíme mít kvalitní zázemí pro dva prvoligové kluby. Sport podpoříme také miliardou do sportovišť a zázemí mládeže. Našim cílem je, aby každý měl kvalitní sportoviště do 10 minut od domova.
Jana Janulíková (Za Lužánky)
I když půjde vše dobře, nový moderní stadion Za Lužánkami nebude stát minimálně dalších pět let. Je proto potřeba průběžně investovat do modernizace stadionu na Srbské tak, aby vyhovoval nárokům první fotbalové ligy. Investovat se má účelně do bezpečnosti, zázemí a každodenního využití areálu.
Jiří Kment (SPD a nezávislí)
Je k dispozici soukromý investor, nový stadion by měl stavět on a ne zadlužené Brno. Prosazujeme výstavbu na místě bývalého stadionu za Lužánkami. Město musí realizaci záměru přestat zdržovat. Realita? Do stadionu na Srbské musíme investovat tak, aby splňoval kritéria pro pořádání zápasů UEFA a první ligy nejméně dalších pět až sedm let. Dříve nový stadion za Lužánkami stát nebude.
Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě)
Ano, i nadále chceme investovat do městského stadionu na Srbské a smysluplně jej využívat. Podporu sportu ale nechceme omezovat jen na profesionální fotbal. Město má pomáhat sportu prostřednictvím strategických a reklamních partnerství a finanční podpory, zejména mládeže. Za důležité považuji také podporu aktivního rozvoje pohybu dětí, například prostřednictvím projektu Pohybově aktivní školy.
Klára Liptáková (Brno naplno)
Realizaci stadionu soukromým investorem vítáme. Opravy městského majetku jsou úkolem řádného hospodáře, což se samozřejmě týká i stadionu na Srbské. Fotbal hodláme podporovat z úrovně města nadále, proporčně i s ostatními sporty. Kromě reprezentace města je pro nás důležitý hobby sport mládeže a veřejnosti pro udržování kondice a fyzického i duševního zdraví.
Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem)
V době, kdy má Brno poprvé od války dva kluby v první lize, považujeme městský stadion za logický krok. Jeho umístění ale musí být dobře dopravně dostupné a zároveň co nejméně zatěžovat obyvatele v okolí. Stadion na Srbské bychom zachovali pro mládež a tréninkové účely. Pořádání prvoligových zápasů je zde kvůli dopravě, parkování a husté zástavbě problematické jak pro fanoušky, tak pro místní obyvatele.
Martin Říha (Restart pro Brno)
Podpora sportu musí být koncepční a ekonomicky odpovědná. Pokud vznikne nový moderní stadion za Lužánkami za účasti soukromého investora, je nutné vyhodnotit budoucí využití stadionu na Srbské a rozsah investic přizpůsobit skutečným potřebám města a sportovních klubů. Vedle vrcholového fotbalu chceme podporovat především mládežnický a amatérský sport což je pro nás prioritou. Město by mělo investovat do sportovišť pro děti a mládež, školních hřišť a dostupných podmínek pro sportování ve všech městských částech - otevřená sportoviště. Sport nevnímáme pouze jako vrcholové soutěže, ale především jako součást zdravého života obyvatel.
Michal Sedláček (Nové Brno)
Ano, město by mělo na Srbské pokračovat v přiměřené údržbě a opravách i po vzniku nového stadionu za Lužánkami. Srbská je majetkem města a zůstane domovským stadionem pro Artis Brno i pro mládežnický fotbal – to platí bez ohledu na to, co se stane za Lužánkami. Fotbal chceme podporovat šířeji, než jen investicemi do vrcholových stadionů – primárně přes infrastrukturu pro mládežnický a amatérský sport (tréninkové plochy, hřiště v městských částech), kde má město přímý vliv.
Zdeněk Slavík (Sociální demokracie)
Stadion za Lužánkami podporujeme, ale ne za cenu tunelu z městské kasy soukromému investorovi. Smlouva musí být veřejná, srozumitelná a bez skrytých závazků na desítky let. Co se týká Srbské, tak stadion se musí v každém případě opravit, a to minimálně ze dvou důvodů. Za prvé, než vyroste nový stadion, musí Srbská plnit funkci prvoligového stadionu a splňovat veškeré požadavky s tím související. Za druhé, po přesunu prvoligových týmů na nový stadion zůstane Srbská k dispozici pro dětské a mládežnické týmy.
Václav Trojan (ANO 2011)
Pokud vznikne nový stadion za Lužánkami na náklady soukromého investora, je to pro Brno velká příležitost. Srbskou ale nelze nechat bez řešení ze dne na den. Dokud bude sloužit jako důležité zázemí pro brněnský fotbal, musí mít odpovídající podmínky. Vedle stadionů chceme podporovat hlavně mládež, akademie, menší sportovní kluby a dostupná sportoviště pro děti a veřejnost.
Natálie Vencovská (Zelené Brno)
Město musí mít u soukromé investice za Lužánkami záruku, že pokud investor stadion v dohodnuté době nedokončí, pozemky se mu vrátí a v lokalitě nezůstane nedostavěná ruina. Obecně musí jít investice do sportovní infrastruktury primárně tam, kde podpoří sportování dětí, mládeže a široké veřejnosti. Podporu fotbalu nebo jakéhokoli profesionálního sportu nelze dávat nad celkovou podporu sportu ve městě.
Petr Vokřál (Přísaha)
Pozemky za Lužánkami jsou jen jeden z kroků. Určitě bychom, s podmínkou realizace stadionu, s poskytnutím pozemků souhlasili. Ale stadion na Srbské bude, do doby realizace nového, tzn. nejméně pět let sloužit prvoligovému fotbalu a ten bez investic do tohoto stadionu je na Srbské neudržitelný. Nebudeme ani prvním místem v Evropě, kde jeden z klubů bude hrát na svém a druhý na městském stadionu.
Škoda jen, že nedošlo k dohodě s panem Procházkou. Mohl být nový stadion již hotový a minimálně o miliardu levnější. Stavební ceny totiž za těch téměř deset let stouply o 30 až 40 procent. A lidé, kteří se dnes staví do čelních řad podporovatelů byli jedni z těch, kteří se postavili proti.
Adam Zemek (Piráti a Fakt Brno TU!)
Odmítnout investora, který chce za své postavit stadion za několik miliard, by byl politický fail desetiletí. Podmínkou je ale transparentnost a smlouvy podložené pravdivými znaleckými posudky. Stadion na Srbské ale pojede dál a město do něj bude investovat. Jeho provoz chceme nastavit tak, aby výrazně méně zatěžoval místní obyvatele.
Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí)
Sport v Brně vnímám v celé jeho šíři, od dětí až po vrcholový sport. Pokud úspěšně dopadne koncesní řízení na stadion za Lužánkami, v což pevně doufám, otevře se otázka budoucnosti stadionu na Srbské. Variant existuje více a nechci rozhodovat od stolu. Dva prvoligové kluby jsou pro Brno skvělá zpráva a město má vytvářet dobré podmínky pro vrcholový fotbal i práci s mládeží.