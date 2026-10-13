Lídryně ODS v Brně Zlatušková považuje druhé místo za slušný výsledek

Přestože televizní producentka Kamila Zlatušková vstupovala do voleb v Brně s ambicí zvítězit, druhé místo považuje za slušný výsledek a nevnímá ho jako osobní prohru. Řekla to dnes ČTK. Zlatušková vedla coby nestranička společnou kandidátku ODS, TOP 09 a nezávislých, v čele kandidátní listiny vystřídala dosavadní brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS), která už nekandidovala. ODS, TOP 09 a nezávislí získali ve volbách 18,89 procenta hlasů a 13 křesel v městském zastupitelstvu. Vaňková věřila, že uskupení překročí 20procentní hranici a zvítězí, napsala dnes ČTK.
Reakci na výsledek voleb se ČTK snaží získat i od předsedy brněnské ODS Roberta Kerndla, na dotaz dosud neodpověděl.
Vítězem voleb v Brně se stala koalice KDU-ČSL a STAN, která v čele s Jakubem Hruškou získala přes 27 procent hlasů. O možné koalici vítěz voleb jedná s ODS, se Zeleným Brnem, které získalo šest mandátů, s Piráty a Fakt Brno TU! se čtyřmi mandáty a hnutím Za Lužánky, kterému připadly tři mandáty. Do brněnského zastupitelstva se dostalo i hnutí ANO s 11 mandáty, zřejmě ale skončí v opozici.
Pro Zlatuškovou je důležité, že ODS zůstává ve vedení Brna a že bude mít příležitost podílet se na jeho dalším rozvoji. "Do politiky jsem nevstupovala kvůli jedné konkrétní funkci, ale proto, že chci pro Brno něco udělat. A na tom se nic nemění," uvedla.
Také Vaňková míní, že nejde o zásadní neúspěch. "Skončili jsme druzí, máme 13 zastupitelů a pokud probíhající jednání budou pokračovat nastaveným směrem, budeme mít první náměstkyni a další dva členy rady s významnými gescemi. Rozhodně tak budeme moci ovlivňovat další směřování Brna a já pevně věřím, že na to dobré, co bylo za posledních osm let nastaveno, se bude navazovat," uvedla primátorka.
Výsledek voleb Zlatušková přičítá několika faktorům. Vítězní lidovci podle ní dokázali dobře využít popularity hejtmana Jana Grolicha i značky STAN. "Současně jsme po osmi letech ve vedení města museli obhajovat nejen to, co se podařilo, ale také vše, co se nestihlo nebo co lidé oprávněně kritizují. To je přirozená součást politické odpovědnosti," uvedla Zlatušková. Doplnila, že do politiky navíc vstupovala jako nováček a musela si důvěru voličů získávat postupně.
"Já osobně za dva zásadní důvody považuji celorepublikový vzestup Starostů a fenomén pana hejtmana Jana Grolicha, který v posledních dnech před volbami byl symbolem proti hnutí ANO prezentovanému v Brně ministryní financí paní Alenou Schillerovou," doplnila Vaňková.
ODS, TOP 09 a nezávislí šli do voleb s heslem Brno - Nejlepší adresa pro život. Zlatušková uvedla, že kampaň pro ni byla mimořádně intenzivní zkušeností. "Určitě se vždycky dá něco udělat lépe a budeme se tím podrobně zabývat," podotkla. Zmínila, že možná mohli důrazněji komunikovat o konkrétních prioritách a o tom, jak chtějí město posunout dál. Končící primátorka uvedla, že za uskupení ODS, TOP 09 a nezávislé v tuto chvíli nevidí nic, co se mohlo v kampani udělat jinak a lépe.
"Nemyslím si ale, že má smysl hledat jednoho viníka nebo jednu chybu, která rozhodla volby. Naopak bych byla ráda, kdybychom dokázali tuto zkušenost využít i do budoucna. Máme před sebou čtyři roky práce a já věřím, že se nám podaří ukázat konkrétní výsledky," doplnila Zlatušková.