Magická podívaná u slavných vil. Zahrady památek oživily světelné projekce

Autor: uza
  11:42aktualizováno  11:42
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V působivý prostor plný barev se v pátek večer proměnily zahrady tří slavných brněnských vil – Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy. Organizátoři akce Light Up Tugendhat, která připomíná 25 let od zápisu na seznam UNESCO, připravili světelné instalace. A na fasádách všech tří památek promítali videomapping. To stejné bude k vidění i během sobotního a nedělního večera.

Díky videomappingu mohou návštěvníci vidět slavné vily trochu jinak. Projekce jim nabízí magickou podívanou, fasády památek mění v něco nevšedního. Jedinečnou atmosféru ještě podtrhují světelné instalace rozmístěné v zahradách.

„Na zahajovací videomapping a světelné projekce přišly tisíce lidí. Enormně zatížená byla nejen zahrada naší vily Tugendhat, ale celý vnitroblok mezi všemi třemi vilami. Vysoká návštěvnost bezesporu předčila naše očekávání,“ uvedla ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá.

Akcí Light Up Tugendhat vrcholí letošní oslavy 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Zahrada slavné brněnské vily se pro tuto příležitost vizuálně propojila se zahradami sousední Arnoldovy a Löw-Beerovy vily. Součástí byl i videomapping na fasádách budov. (7. srpna 2026)
Akcí Light Up Tugendhat vrcholí letošní oslavy 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Zahrada slavné brněnské vily se pro tuto příležitost vizuálně propojila se zahradami sousední Arnoldovy a Löw-Beerovy vily. Součástí byl i videomapping na fasádách budov. (7. srpna 2026)
Akcí Light Up Tugendhat vrcholí letošní oslavy 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Zahrada slavné brněnské vily se pro tuto příležitost vizuálně propojila se zahradami sousední Arnoldovy a Löw-Beerovy vily. Součástí byl i videomapping na fasádách budov. (7. srpna 2026)
Akcí Light Up Tugendhat vrcholí letošní oslavy 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Zahrada slavné brněnské vily se pro tuto příležitost vizuálně propojila se zahradami sousední Arnoldovy a Löw-Beerovy vily. Součástí byl i videomapping na fasádách budov. (7. srpna 2026)
Akcí Light Up Tugendhat vrcholí letošní oslavy 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Zahrada slavné brněnské vily se pro tuto příležitost vizuálně propojila se zahradami sousední Arnoldovy a Löw-Beerovy vily. Součástí byl i videomapping na fasádách budov. (7. srpna 2026)
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Zájem byl v pátek večer tak velký, že se místy tvořily fronty před vstupy do vil a jejich zahrad. „Opadal až okolo jedenácté večer, kdy došlo k poklesu počtu lidí. Vypozorovali jsme, že si návštěvníci postupně prošli celý areál a navštívili všechny tři zahrady,“ poznamenala Černá s tím, že v provozu jsou kavárny všech památek i další gastroprovozy.

Návštěvníci nemusejí na návštěvu památek čekat až do setmění. Vily jsou otevřené už od deseti hodin dopoledne, protože zahrady nabízejí kinetické a zrcadlové instalace. V interiérech je pak připravený doprovodný program představující další památky UNESCO, například archiv skladatele Leoše Janáčka či Mollovy mapové sbírky.

Prohlídky vily Tugendhat, stejně jako workshopy a komentované akce, jsou už vyprodané. Každopádně v technickém podlaží domu se skrývá připomínka dalšího výročí spojeného s brněnskou perlou architektury. Před 140 lety se narodil její tvůrce – architekt Ludwig Miese van der Rohe. Výstava Miese v obrazech tohoto tvůrce přibližuje.

Maraton hudby v létě roztančí Brno, centrum města se změní na trampskou osadu

Vstup do zahrad i vil je tento víkend zdarma. Světelné projekce a videomapping prostory oživují od devíti večer, trvají až do půlnoci. Zahrady se uzavírají o hodinu později.

Light Up Tugendhat je součástí festivalu Maraton Hudby. Ten až do neděle proměňuje brněnské ulice v hudební scénu plnou různorodých žánrů. V zahradách vil se odehrávají koncerty mezi třetí odpoledne a devátou večer. Střídají se vždy po hodině, na každou připadají denně dvě vystoupení.

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