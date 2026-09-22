Litevec si za pobodání Ukrajinců ve Folmavě odpyká 17 let, potvrdil Ústavní soud

Za pobodání dvou řidičů kamionů ve Folmavě na Domažlicku si Litevec Karolis Palubinskas odpyká 17 let ve vězení, potvrdil Ústavní soud (ÚS). Cizincovu stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení. Palubinskas ve stížnosti opakoval obhajobu, že nebyl iniciátorem útoku a že soky z Ukrajiny pobodal v sebeobraně.
Podle ústavních soudců se však justice s obhajobou vypořádala, nenašli tedy důvod k zásahu. "Pouhé předložení polemiky se skutkovými závěry zastávanými obecnými soudy, zejména pak takové, se kterou se již soudy rozhodující v řízení vypořádaly, samo o sobě neznačí nějaké porušení základních práv," stojí v usnesení senátu se zpravodajem Milanem Hulmákem.
Incident, který skončil těžkým zraněním dvou řidičů, se odehrál 6. dubna 2024 na parkovišti kamionů. U stolku se sešli řidiči z různých zemí, popíjeli spolu alkohol a vyměňovali si názory - mimo jiné na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého Palubinskas hájil. Poté odešel ke svému kamionu, vrátil se s noži, bez varování napadl jednoho Ukrajince a po krátké potyčce i druhého.
Muži utrpěli bodná a sečná zranění hrudníku a hlavy a vážné zlomeniny lebky a obličejových kostí. Útok přežili jen díky leteckému transportu do nemocnice a odbornému zásahu lékařů.
Palubinskas u Krajského soudu v Plzni popsal, že na parkovišti u německých hranic měl povinný odpočinek. U stolu zůstal podle své výpovědi nakonec se dvěma Ukrajinci a řeč přišla i na válku na Ukrajině a Putina. Litevec podle svých slov mužům řekl, že chápe, co se v jejich zemi děje, ale nechce se bavit o politice. Tvrdil, že jeden z Ukrajinců ho pak napadl a on se bránil.
Soudy ale obhajobu odmítly jako nedůvěryhodnou a nelogickou. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze upozornil, že je v rozporu s kamerovými záznamy z místa činu, ale i s lékařskými posudky o zraněních obou napadených. Některé rány byly vedeny zezadu, proti dalším se Ukrajinci bránili holýma rukama. Litevec žádné zranění neutrpěl.
Palubinskas byl v minulosti za způsobení těžké újmy na zdraví, zohyzdění a způsobení trvalých následků odsouzen ve Skotsku, kde si odpykal čtyři roky. V Británii dostal také pokutu za držení nedovolené zbraně. Rok strávil ve vězení za výtržnosti a ničení majetku v Litvě.