Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se začal zabývat vstupem firmy Live Nation, jednoho z největších světových pořadatelů kulturních akcí, do společného podniku s investiční skupinou PPF. Firma Prague Venue Operations založená loni v prosinci bude provozovatelem pražských multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Antimonopolní úřad o tom informoval na webu. PPF o vytvoření společného podniku s Live Nation informovala v srpnu, kdy uvedla, že Live Nation bude mít ve společné firmě 51 procent a dceřiná společnost PPF Bestsport 49 procent.
"K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblastech správy a provozování prostor k pořádání živých zábavních akcí, pořádání živých zábavních akcí a prodeje vstupenek na ně," uvedl ÚOHS.
Ve společné tiskové zprávě obě firmy v srpnu uvedly, že chtějí do všech tří hal výrazně investovat, modernizovat jejich zázemí, zlepšovat podmínky pro fanoušky i umělce a podpořit jejich další rozvoj. Hodnotu transakce ani budoucích investic nesdělily. Obě firmy očekávají, že partnerství povede jak k významnému zvýšení počtu pořádaných akcí, tak k růstu jejich mezinárodního významu.
Nově založený podnik převezme odpovědnost za každodenní provoz, včetně plánování a programu akcí. Vlastnictví samotných hal, stejně jako jejich názvy, se nezmění.
Live Nation Entertainment je světovou společností v oblasti živé zábavy. Její součástí jsou společnosti Ticketmaster, Live Nation Concerts a Live Nation Sponsorship. Firma mimo jiné pořádala nedávné evropské koncerty skupin Iron Maiden a Metallica nebo hudebníka Erika Claptona.
Skupina PPF je soukromý investiční holding, který investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a celosvětově zaměstnává přibližně 37.000 lidí.