„To je jako přehrada? Máme v Mikulově někde přehradu? Že by kardinál Dietrichstein postavil někde v Mikulově přehradu, o které nevíme?“ ptají se kriticky lidé v diskuzích na sociálních sítích.
Jiná uživatelka o sobě píše, že je grafická designérka, ale že ji nové logo mate. „Snažím se pochopit, co konkrétně na tom symbolu reprezentuje samotný Mikulov. Dominanty jako zámek nebo Svatý kopeček jsou pro mě srdeční záležitost a hlavní vizuální paměť města. Tady je ale hlavním motivem tvar, který připomíná spíš přehradu nebo hráz. To bych intuitivně čekala spíš u Mušova nebo Pasohlávek než u Mikulova,“ míní s tím, že ani modrou nevidí jako typickou pro Mikulov, který stojí na vinohradech, teplu, světle a zlatavých tónech Pálavy.
Další kritizují, že logo a celá vizuální identita města vznikla bez debaty s občany, případně ankety mezi lidmi. „To není jen o tom, jestli se líbí nebo ne, celá identita musí být také jednoduchá, funkční a použitelná,“ vysvětluje starostka Jitka Sobotková (ANO).
Podle ní vše posuzovala odborná porota organizace Czechdesign, která už má za sebou výběr jiných vizuální identit pro řadu měst. Jedním z nich je od letoška například Prostějov, dále se podílela i na aktualizaci vizuální identity Brna.
Starostka chápe, že se negativní reakce scházejí, protože taková velká změna podobnou kritiku vždy vyvolá. „Mně se líbí. Jsou tam symboly mikulovských kopců, zvlněné krajiny vinohradů i typických střech ve městě. Vše do sebe zapadá. Vychází to z historie,“ dodává starostka.