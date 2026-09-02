Lokomotiva se na Hodonínsku na přejezdu střetla s vozem, řidič zemřel

Lokomotiva se dnes u Kyjova na Hodonínsku na přejezdu střetla s osobním vozem, řidič auta na místě zemřel. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Provoz na trati mezi Nemoticemi a Kyjovem je zastavený, České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.
Nehoda se stala na trati 340 mezi Brnem a Uherským Hradištěm. "Stala se na přejezdu přes účelovou komunikaci, tedy bez signalizace," uvedl mluvčí. Dopravní komplikace na silnici tedy nejsou. Na trati zavedly České dráhy mezi Kyjovem a Nemoticemi náhradní autobusovou dopravu, omezení by se mohlo dotknout několika osobních či spěšných vlaků. Podle webu drah by omezení mohlo skončit v 18:00.