Lomnice u Tišnova má další krajský titul Historické město roku, už čtvrtý

Městys Lomnice u Tišnova na Brněnsku se bude ucházet o celostátní titul Historické město roku, krajským vítězem je na jihu Moravy už počtvrté v řadě. Celostátní výsledky pořadatelé vyhlásí ve čtvrtek 16. dubna. Starostka Lomnice Marie Brázdová (nez.) ČTK řekla, že body městys získává za soustavnou péči o památky, kterých má na svém území 15, ale také o spolkový život a spokojenost obyvatel.
"V současnosti pokračuje druhá etapa opravy morového sloupu, opravují se sochy světců, následovat bude poslední etapa. Myslím, že porotu zaujal i bohatý spolkový život, neustále u nás vznikají nové tradice a nové akce, máme tady mezinárodní pěvecký festival, moravský ultramaraton, festival Lomnice sobě a letos byl druhý ročník masopustu. Počet obyvatel nám pomalu roste, máme tady mateřskou i základní školu i základní uměleckou školu, jejíž kapacitu jsme zvýšili ze 60 žáků na 100," vyjmenovala Brázdová.
Městys se 1479 obyvateli má ve své památkové zóně 23 kulturních památek, největší je chrám Navštívení Panny Marie a renesančně barokní zámek, který je od roku 2017 v rukách potomků původních majitelů.
Rodu Serényiů, kteří přestavěli zámek do barokní podoby, vděčí Lomnice i za další památky na svém území. Dali například postavit morový sloup na náměstí, barokní kostel Navštívení Panny Marie i naproti stojící radnici a hřbitovní kapli svatého Antonína Paduánského. Na pozvání rodu přišli do Lomnice v 18. století židovští obchodníci z Lysic a vznikla židovská čtvrť, kterou dnes připomíná opravená synagoga i židovský hřbitov.
Města, která se do soutěže přihlásila, hodnotila komise složená ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu. Titul Historické město roku uděluje sdružení od roku 1995. Republikovým vítězem vyhlásí pořadatelé jednoho z krajských vítězů 16. dubna. Z jihomoravských měst v minulosti zvítězilo Znojmo za rok 2010 a Boskovice za rok 2021.