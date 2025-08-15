Emilova noční vycházka v Hodoníně. Los okusoval stromky a zastavil dopravu

Autor: rkr
  15:32aktualizováno  15:32
Další zastávkou bedlivě sledované pouti toulavého losa Emila, který se pohybuje napříč Českem, se stal v noci na dnešek Hodonín. Zvíře prošlo ulicemi a pochutnalo si na jednom ze stromků. Doprovod mu dělali policisté, kteří kvůli losově pohybu raději na čas omezili provoz vlaků a poté i automobilů na rušné silnici. Následně zveřejnili video z Emilovy návštěvy.

Mladý samec losa evropského brázdí Česko nejméně od začátku června, kdy ho jako první zaznamenali na Ostravsku, kam se dostal nejspíš z Polska. Od té doby prošel přes Zlínsko až na jižní Moravu, odkud si odskočil i na Slovensko.

Nezvyklý host, jehož domovem jsou mnohem severnější končiny, budí v Česku velký zájem veřejnosti. A poslední dobou z přírody přichází i do větších měst.

Los Emil v noci procházel Hodonínem
Los evropský zvaný Emil se přišel napít do rybníčku v obci Korytná na Uherskohradišťsku.
Los evropský v řece Opavě v okrajové části Ostravy (19. června 2025)
Los evropský, který se z Polska zatoulal k Ludgeřovicím nedaleko Ostravy. (2. června 2025)
18 fotografií

V noci na dnešek doputoval do Hodonína, kde mu z bezpečnostních důvodů dělalo společnost několik policejních hlídek. Ty natočily, jak mohutný samec prochází městem a okusuje stromky.

Když si to Emil namířil k vlakovém nádraží, omezili policisté ve spolupráci se Správou železnic na nějakou dobu provoz vlaků. Nad ránem pak los popošel směrem k rušné silnici I/55.

„I tam jsme na chvíli provoz zastavili, střet s autem by mohl skončit fatálně nejen pro losa. Policisté pak zkontrolovali, že zvíře míří lesem dále od civilizace, a provoz tak mohli opět obnovit. Vyrozuměli jsme i pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.

I bez fotky je to zážitek, losa nepronásledujte, nabádají ochránci přírody

Právě doprava je podle zoologa Jana Mokrého z Národního parku Šumava, kde menší losí populace žije, pro Emila největším rizikem. Další ohrožení pro něj představuje přehnaný zájem lidí.

„Když jsem viděl video ze Slovenska, kde mu lidé zpívají písničky, tak to je špatně. Los je pak ve stresu, protože má někam namířeno a ti lidé mu brání v cestě,“ uvedl tento týden Mokrý pro iDNES.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Emilova noční vycházka v Hodoníně. Los okusoval stromky a zastavil dopravu

Další zastávkou bedlivě sledované pouti toulavého losa Emila, který se pohybuje napříč Českem, se stal v noci na dnešek Hodonín. Zvíře prošlo ulicemi a pochutnalo si na jednom ze stromků. Doprovod mu...

15. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

V krajské firmě skončilo bezvládí. Sanatorium se zpozdí, obává se opozice

Více než dvouměsíční bezvládí v krajské firmě Jihomoravská zdravotní definitivně končí. Místo Martina Pavlíka, kterého radní nečekaně odvolali na konci května, nastoupí v pondělí nový šéf Jan Kašpar....

15. srpna 2025  15:32

Ve Slaném si mohou místní i návštěvníci zahrát dvě venkovní únikové hry

Ve Slaném si mohou místní i návštěvníci zahrát dvě venkovní únikové hry, které hráče provedou městem prostřednictvím poutavých příběhů. Jsou inspirované...

15. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Letní tábory v hradeckém kraji hygienici letos zavírat nemuseli, udělili 8 pokut

Hygienici v Královéhradeckém kraji v současné sezoně žádný z letních dětských táborů uzavřít nemuseli. Kontroly zjistily méně závažné nedostatky. Hygienici v...

15. srpna 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

Nejen Barum rally. Dopravu v kraji o víkendu omezí i cyklistická Czech Tour

Víkend plný velkých a prestižních sportovních soutěží zažijí obyvatelé Zlínského kraje. V neděli se po silnicích budou prohánět nejen jezdci v závodních vozech Barum rally, ale také cyklistické týmy...

15. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském...

15. srpna 2025  15:22

Rozlítil ho rozbitý nos, soka bodl do srdce. Za vraždu u pražského nádraží dostal 11 let

Na jedenáct let poslal soud do vězení Michala Kešela, který letos v únoru ubodal před pražským hlavním nádražím osmačtyřicetiletého muže. Z rozsudku vyplývá, že Kešel napadl svého soka nožem, přičemž...

15. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

15. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

U Schreberových zahrádek a na dalších šesti místech v Brně přibyla veřejná pítka

Síť veřejných pítek se v Brně rozrostla o dalších sedm. Díky projektu participativního rozpočtu Dáme na vás je lidé nově najdou třeba na okraji parku...

15. srpna 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Proměna údolí Týneckého potoka v Kladně má začít příští rok

Příprava proměny údolí Týneckého potoka v kladenské lokalitě Hnidousy je téměř hotová, začít má příští rok na jaře. Vzniknout má rozmanité přírodní prostředí,...

15. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

15. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ÚOHS povolil SZZ Krnov převzetí bruntálské nemocnice od skupiny Agel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil společnosti Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (SZZ Krnov), která je příspěvkovou organizací...

15. srpna 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.