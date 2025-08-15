Mladý samec losa evropského brázdí Česko nejméně od začátku června, kdy ho jako první zaznamenali na Ostravsku, kam se dostal nejspíš z Polska. Od té doby prošel přes Zlínsko až na jižní Moravu, odkud si odskočil i na Slovensko.
Nezvyklý host, jehož domovem jsou mnohem severnější končiny, budí v Česku velký zájem veřejnosti. A poslední dobou z přírody přichází i do větších měst.
V noci na dnešek doputoval do Hodonína, kde mu z bezpečnostních důvodů dělalo společnost několik policejních hlídek. Ty natočily, jak mohutný samec prochází městem a okusuje stromky.
Když si to Emil namířil k vlakovém nádraží, omezili policisté ve spolupráci se Správou železnic na nějakou dobu provoz vlaků. Nad ránem pak los popošel směrem k rušné silnici I/55.
„I tam jsme na chvíli provoz zastavili, střet s autem by mohl skončit fatálně nejen pro losa. Policisté pak zkontrolovali, že zvíře míří lesem dále od civilizace, a provoz tak mohli opět obnovit. Vyrozuměli jsme i pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.
I bez fotky je to zážitek, losa nepronásledujte, nabádají ochránci přírody
Právě doprava je podle zoologa Jana Mokrého z Národního parku Šumava, kde menší losí populace žije, pro Emila největším rizikem. Další ohrožení pro něj představuje přehnaný zájem lidí.
„Když jsem viděl video ze Slovenska, kde mu lidé zpívají písničky, tak to je špatně. Los je pak ve stresu, protože má někam namířeno a ti lidé mu brání v cestě,“ uvedl tento týden Mokrý pro iDNES.cz.