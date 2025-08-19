„Naším městem už prošlo mnoho různých individuí a zvěře, ale losa jsme tu ještě neměli,“ poznamenala mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.
Zatímco v noci na pátek v Hodoníně a jeho okolí policisté kvůli Emilovi zastavovali auta i vlaky, v Břeclavi se jeho návštěva o dva dny později obešla bez podobných manévrů.
„Po téměř celou dobu průchodu městem byl pod dohledem operátora kamerového systému. Při východu z města jej pak v autě doprovázeli strážníci,“ přiblížila Rigó.
I bez fotky je to zážitek, losa nepronásledujte, nabádají ochránci přírody
Dle záběrů Emil omezil jednu dodávku, před kterou přeběhl z vedlejšího silničního pruhu, ale řidič naštěstí už předtím zpomalil a střetu se tak vyhnul.
Mluvčí Rigó návštěvu losa okomentovala verši:
Cizí státní příslušník, co v noci městem chodil,
v nohách má už tisíc mil a jmenuje se Emil.
Hlad a žízeň neřeší, jazyky znát netřeba,
všechno má ol inkluziv, minimální spotřeba.
Dusot kopyt městem zněl, někdo točil, někdo spal,
a na pravidla premávky Emil ze své výšky sr.l.
Mladý samec losa evropského brázdí Česko nejméně od začátku června, kdy ho jako první zaznamenali na Ostravsku, kam se dostal nejspíš z Polska. Od té doby prošel přes Zlínsko až na jižní Moravu, odkud si odskočil i na Slovensko.
Los Emil je zpět v Česku a bojuje s vedrem. Musí do vody, míní zoolog
Poté, co odkráčel z Břeclavi, se Emil objevil v pondělí na silnici v Rakousku, jak informoval tamní portál Heute.
