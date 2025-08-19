Los Emil zavítal i do Břeclavi, od městské policie se dočkal básničky

K městům, která se mohou pochlubit přítomností losa Emila, se přidala také Břeclav. Letní zvířecí hvězda Česka tudy prošla v noci na neděli a zachytil ji kamerový systém. Emil se při nízkém provozu v klidu producíroval po silnicích a prošel si kruhový objezd. Poté byl viděn v Rakousku.

„Naším městem už prošlo mnoho různých individuí a zvěře, ale losa jsme tu ještě neměli,“ poznamenala mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Zatímco v noci na pátek v Hodoníně a jeho okolí policisté kvůli Emilovi zastavovali auta i vlaky, v Břeclavi se jeho návštěva o dva dny později obešla bez podobných manévrů.

„Po téměř celou dobu průchodu městem byl pod dohledem operátora kamerového systému. Při východu z města jej pak v autě doprovázeli strážníci,“ přiblížila Rigó.

I bez fotky je to zážitek, losa nepronásledujte, nabádají ochránci přírody

Dle záběrů Emil omezil jednu dodávku, před kterou přeběhl z vedlejšího silničního pruhu, ale řidič naštěstí už předtím zpomalil a střetu se tak vyhnul.

Mluvčí Rigó návštěvu losa okomentovala verši:

Cizí státní příslušník, co v noci městem chodil,
v nohách má už tisíc mil a jmenuje se Emil.

Hlad a žízeň neřeší, jazyky znát netřeba,
všechno má ol inkluziv, minimální spotřeba.

Dusot kopyt městem zněl, někdo točil, někdo spal,
a na pravidla premávky Emil ze své výšky sr.l.

Mladý samec losa evropského brázdí Česko nejméně od začátku června, kdy ho jako první zaznamenali na Ostravsku, kam se dostal nejspíš z Polska. Od té doby prošel přes Zlínsko až na jižní Moravu, odkud si odskočil i na Slovensko.

Los Emil je zpět v Česku a bojuje s vedrem. Musí do vody, míní zoolog

Poté, co odkráčel z Břeclavi, se Emil objevil v pondělí na silnici v Rakousku, jak informoval tamní portál Heute.

15. srpna 2025

