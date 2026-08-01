Loucký klášter ve Znojmě na celý měsíc hostí fotografický festival

Druhý ročník největšího fotografického festivalu v Česku Photo Art Fest Znojmo od dnešního odpoledne hostí Loucký klášter ve Znojmě. Pořádající společnosti Czech Art Photo a Czech Production Photo zaplnily jeho prostory 3000 snímků od 35 českých i slovenských fotografů i legend světové fotografie, jakými jsou držitel Pulitzerovy ceny Nick Ut, legenda rockové fotografie Bob Gruen, oceňovaný fotoreportér Ringo Chiu či kultovní fotografka Ruby Rayová. Festival dnes otevřel křest fotografické knihy Women.
"Zájem návštěvníků nás loni při prvním ročníku velice potěšil a myslím, že k tomu přispělo i prostředí Louckého kláštera, které můžeme díky vstřícnosti vedení města Znojma využívat. Jeho rozloha i atmosféra dává festivalu další rozměr, který bychom jinde jen těžko hledali," řekl ČTK za pořadatele ředitel festivalu Martin Skřivánek.
Vernisáž měla dnes na festivalu výstava Mon Paris, která představuje pohled na francouzské hlavní město objektivem herce a malíře Jana Kanyzy a fotografa Miloše Schmiedbergera. Kanyza vystavuje své fotografie poprvé.
Na 3000 čtverečních metrech Louckého kláštera lidé najdou asi 3000 fotografií rozdělených do 40 autorských výstav, výstav skupinových projektů i vítězných fotografií mezinárodních soutěží Czech Art Photo Zlín 2026, International Salon Hranice 2026 a Photo Report Brno 2026.
O víkendech mohou lidé na festivalu využít komentovaných prohlídek s autory fotografií. Photo Art Fest Znojmo trvá do 29. srpna.