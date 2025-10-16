Rodina i fotbalisté se rozloučili se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Autor: mos, jip
  12:02aktualizováno  13:37
Rodina, ale i známí, fotbalové legendy i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a vlastnil ji až do roku 2000. Podnikatel zemřel ve věku 78 let po těžké nemoci v minulém týdnu, jak informoval samotný klub.

Do smuteční síně na Ústřední hřbitov dorazily brněnské legendy, jako je Karel Kroupa a Josef Hron, držitelé jediného brněnského titulu z roku 1978.

„Byl to můj šéf a později i kamarád. Poprvé jsem pod ním v dresu FC Boby Brno hrál za Lužánkami,“ vzpomínal na Hrstku přímo u smuteční síně také další z příchozích Petr Švancara, který na tamním stadionu před deseti lety uspořádal i svou rozlučku s kariérou. „Tím, co vybudoval, vstoupil do historie Brna. Je to velká legenda Brna,“ doplnil.

V 90. letech Hrstka rozdmýchal kolem klubu velké nadšení napříč jižní Moravou. Zbrojovka, tedy pojmenovaná Boby podle Hrstkovy přezdívky, hrála evropské poháry a lákala na stadion desítky tisíc fanoušků.

POSLEDNÍ ROZHOVOR Lubomíra Hrstky: Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria

Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.

Tehdejším diváckým návštěvám na dnes zchátralém stadionu za Lužánkami se v Česku dodnes nikdo nepřiblížil, mezi nimi svítí rekord 44 120 diváků z října 1996.

„Přišel za mnou dobrý kamarád Karel Kroupa, který v klubu působil, jestli bych mu s fotbalem nepomohl. Tak jsem na to kývl. Měl jsem hodně zkušeností, věděl jsem, že sport je můj život a že mu rozumím,“ vzpomínal Hrstka před třemi lety ve vzácném rozhovoru pro iDNES.cz, jak se k fotbalu nachomýtl. Sám se totiž věnoval hlavně hokeji.

„Přimluvil jsem se u trenéra, ať jej zkusí. Ukázalo se že byl i na ledě velmi ctižádostivý a dokázal si vybudovat respekt,“ popsal jej další ze smutečních hostů a někdejší hráč brněnské Komety Richard Farda.

Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.
Smuteční hosté na pohřbu Lubomíra Hrstky (16. října 2025)
Karel Kroupa
Smuteční hosté na pohřbu Lubomíra Hrstky (16. října 2025)
Richard Farda
39 fotografií

Podle Kroupy Hrstka klub na počátku 90. let vlastně zachránil. „Tehdy po revoluci se od nás odvrátil národní podnik Zbrojovka Brno, takže on tehdy dokázal klubu v této nejkritičtější době finančně pomoci,“ popsal redaktorovi iDNES.cz před smuteční síní.

Josef Hron jej pak doplnil, že se tato záchrana vlastně domluvila na kafi v hotelu Continental, kde se s ním Hrstka a ještě jeden známý sešel. „Byl to vynikající chlap a dříč,“ poznamenal.

V sousedství stadionu za Lužánkami vybudoval Bobycentrum, které se po otevření v roce 1993 stalo jeho životním dílem i prokletím. Dluhy z výstavby megalomanského centra s hotelem, hernami, velkým sálem pro koncerty, restauracemi či garážemi totiž položily Hrstkovy firmy a jejich šéfa dostaly do vězení. Fotbalový klub pak skončil v konkurzu.

16. října 2025  12:02,  aktualizováno  13:37

