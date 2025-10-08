Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Jiří Punčochář
  17:42
Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele Lubomíra Hrstky, kontroverzního podnikatele, který později skončil ve vězení. Dnes ve věku 78 let zemřel.
Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.

Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Někdejší majitel brněnského Bobycentra i zdejšího fotbalového klubu Lubomír...
Bobycentrum v Brně.
Po svém návratu z vězení si Lubomír Hrstka v roce 2005 zahrál v hokejové...
Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.
20 fotografií

O Hrstkově skonu po těžké nemoci informovala fotbalová Zbrojovka Brno, kterou vlastnil v letech 1992 až 2000.

Hrstku sice nejvíc proslavil fotbal, ale sám hrával hokej. V obraně dnešní Komety, která se tehdy jmenovala Zetor, patřil od konce 60. do začátku 80. let minulého století mezi stálice. V lize měl na kontě 451 ligových utkání, několik let ji i trénoval.

POSLEDNÍ ROZHOVOR Lubomíra Hrstky: Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria

Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.

V roce 1992 se však ujal fotbalové Zbrojovky. „Přišel za mnou dobrý kamarád Karel Kroupa, který v klubu působil, jestli bych mu s fotbalem nepomohl. Tak jsem na to kývl. Měl jsem hodně zkušeností, věděl jsem, že sport je můj život a že mu rozumím,“ vzpomínal Hrstka před třemi lety ve vzácném rozhovoru pro iDNES.cz.

Fotbalový klub se přejmenoval na Boby, což byla Hrstkova přezdívka. A zažil éru, kdy si zahrál evropské poháry a strhl celou jižní Moravu. Tehdejším diváckým návštěvám za Lužánkami se v Česku dodnes nikdo nepřiblížil, mezi nimi svítí rekord 44 120 diváků z října 1996.

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Hned vedle stadionu Hrstka postavil Bobycentrum, které se po otevření v roce 1993 stalo jeho životním dílem i prokletím. Dluhy z výstavby megalomanského centra s hotelem, hernami, velkým sálem pro koncerty, restauracemi či garážemi totiž položily Hrstkovy firmy a jejich šéfa dostaly do vězení. Fotbalový klub pak skončil v konkurzu.

„Měl jsem projetý celý svět a chtěl jsem vytvořit takové podmínky, aby i český člověk žil život, jaký se žil ve světě. Řekl bych, že se to dařilo,“ řekl Hrstka na adresu Bobycentra.

Koupě brněnského Bobycentra byl kalkul, říká majitel. Nyní se tam vracejí lidé

Litoval, že o něj kvůli nesplaceným závazkům přišel, považoval to za křivdu. „Je to srdcová záležitost a vyvolává to ve mně hrdost mísící se s lítostí. Já tam ani nechodím. Myslím si, že jsem o to přišel nezaslouženě,“ vyznal se.

Za mřížemi strávil Hrstka polovinu z tříletého trestu. Dlouho pak žil v ústraní, trénoval hokejovou mládež a v tichosti navštěvoval zápasy Komety.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny

Ve středu po poledni zaměstnaly všechny záchranné složky z Pardubického kraje hned dvě nehody krátce po sobě. U Rudné skončilo auto převrácené na střeše, v Žamberku zase museli hasiči ze zdemolované...

8. října 2025  17:32

Život za minimální mzdu. Uklízečky dělají i tři směny, aby zaplatily nájem

Patří k nejhůře placeným kategoriím. Také k těm přehlíženým. Řadě z nás splývají s prostředím, vnímáme je jako inventář. Anna vstává denně ve čtyři ráno. Musí stihnout jednu z prvních tramvají, aby...

8. října 2025  17:30

Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu. Nově...

7. října 2025  13:22,  aktualizováno  8.10 17:16

Likvidaci odpadu v Liberci bude i nadále zajišťovat firma FCC, město zaplatí víc

Sběr a svoz komunálního i tříděného odpadu v Liberci bude nadále zajišťovat firma FCC Liberec. Čtyřletou zakázku vypsanou radnicí na roky 2026 až 2029 vyhrála...

8. října 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Dopravu v Rokycanech ochromila oprava Plzeňské ulice, řidiči stáli i na D5

V nekonečných kolonách stáli ve středu dopoledne řidiči na dálnici D5 u Rokycan ve směru na Prahu i přímo v Rokycanech. Problém nastal v místě, kde začala uzavírka části Plzeňské ulice od velkého...

8. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Kroměříž odhalí památník biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu

Kroměříž odhalí 21. října památník připomínající biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu. Dílo sochaře Ondřeje Olivy bude stát na Sněmovním náměstí. V dnešní...

8. října 2025  15:23,  aktualizováno  15:23

Výsadba tisíců dřevin ve Veselí nad Moravou má zajistit ekologickou stabilitu

Výsadba rozsáhlých biokoridorů začala v uplynulých dnech v okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku. U cesty směrem na Kozojídky v lokalitě Močáry a ve směru na...

8. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

8. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Vsetínské muzeum připravilo na víkend procházky za ptáky v okolí

Vsetínské Muzeum regionu Valašsko připravilo Festival ptactva. Nabídne procházky spojené s poznáváním života ptáků žijících v okolí, sdělil dnes ČTK mluvčí...

8. října 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech

O jednačtyřicet pacientů s klíšťovou encefalitidou už letos pečovali lékaři a sestry infekčního oddělení opavské Slezské nemocnice. Jde o dvojnásobek oproti loňsku. Šest hospitalizovaných lidí navíc...

8. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Při domnělých investicích přišel devadesátiletý muž ze Zlína o víc než milion Kč

Při domnělých investicích do kryptoměny přišel devadesátiletý muž ze Zlína o více než milion korun. Po neznámých pachatelích, kteří z něj peníze vylákali,...

8. října 2025  14:39,  aktualizováno  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.