Na pokyn starosty jezdili řidiči krmit zvěř. Zneužití funkce, zlobí se opozice

Oldřich Haluza
  17:32
Krmení lesní zvěře, údržba fotopastí, transport vzorků ulovených kusů na veterinu. Takové činnosti prováděli opakovaně řidiči zaměstnaní radnicí v Kyjově na Hodonínsku na pokyn tamního starosty Františka Lukla (Sedmadvacítka nezávislých). Politik má zálibu v myslivosti a lovil i v Lánské oboře. Podle opozice se jedná o zneužití veřejné funkce k vyřizování soukromých aktivit pomocí placených zaměstnanců.
Lídr Starostů pro jižní Moravu František Lukl.

Lídr Starostů pro jižní Moravu František Lukl. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Tisková konference Svazu měst a obcí. František Lukl (26. srpna 2024)
Zleva František Lukl (STAN), Jíří Nantl (ODS), Jiří Grolich (KDU-ČSL) a Lukáš...
Kromě toho, že je předsedou Svazu měst a obcí, dělá František Lukl starostu...
František Lukl
5 fotografií

„Nastoupil jsem v roce 2017 a až do února 2022, kdy jsem začal marodit, jsme jezdili na pokyn pana starosty v pracovní době pravidelně zakrmovat zvěř. Dělo se tak jednou týdně, někdy jednou za deset dnů. K tomu jsme jednou za čtrnáct dnů prováděli údržbu fotopastí, vyměňovali baterie a podobně. Jezdili jsme s kolegou automobilem Technických služeb, osobním autem pana starosty a poté městským autem,“ říká Radek Klíč, bývalý řidič kyjovské radnice.

Tvrdí rovněž, že se jezdilo se vzorky zastřelené zvěře na hodonínskou veterinu, aby se prokázalo, zda neměla nákazu. Mělo se tak dít v mnoha případech poté, co byl František Lukl úspěšný při lovu. Zmiňuje se také o převážení trofejí ulovených starostou v Lánské oboře v době, kdy areálu šéfoval Miloš Balák a prezidentem byl Miloš Zeman.

Policie opět stíhá Baláka. Z Lán si neoprávněně odvezl vycpané trofeje

Tyto i další věci jsou obsaženy ve svědectví podepsaném právě Klíčem, kde jsou vyjmenovány i další podezřelé záležitosti spojené s prací řidičů, starostou a myslivostí. Dokument vzbudil v Kyjově velký rozruch.

Klíč podle svých slov poskytl svědectví členovi finančního výboru Jiřímu Bajerovi, který se zabývá fungováním Lesů města Kyjov (LMK). „Kdyby se mě na to pan Bajer nezeptal, vůbec se o tom nezmiňuji,“ zdůrazňuje bývalý řidič města s tím, že jen odpovídal na jeho otázky a sám neměl jakýkoliv důvod na záležitost starou několik let dřív upozorňovat.

Řidiči za covidu neměli co na práci, argumentuje Lukl

Podle Lukla, který je zároveň za STAN náměstkem jihomoravského hejtmana pro kulturu a cestovní ruch i šéfem Svazu měst a obcí, se jedná o bezprecedentní útok na jeho osobu pomocí „lživých, nepravdivých a nafouknutých prohlášení“.

„Celé to potvrzení má vzbudit dojem, že se dělo něco nekalého. Přesto jediné, co se dělo a nikdo to nezpochybňuje, že především v době covidu, když se nekonaly služební cesty a řidiči neměli aktuální činnost, tak než aby seděli v kanceláři a ,hongali’ nohama, šli vypomoci nejen LMK, ale také státní správě myslivosti tím, že rozvezli krmivo nebo vyměnili baterie. Šlo ale o činnost naprosto nahodilou, nepravidelnou, maximálně dvakrát do měsíce. Ne pro mé soukromé účely, ale pro organizaci, kterou zakládá město. Je města a městu se zpovídá,“ reaguje Lukl.

Obce mohou pomoci, ale ne, že si stát dupne jak dítě, říká šéf svazu měst Lukl

Opoziční zastupitel Petr Valihrach (Pro Kyjov) nicméně mluví o zneužití veřejné funkce k vyřizování soukromých záležitostí pomocí placených zaměstnanců a majetku města, což je podle něj nepřípustné. Upozorňuje, že myslivost je Luklova soukromá aktivita a s výkonem funkce starosty nemá vůbec nic společného.

„Představte si, že vlastníte velkou soukromou firmu a váš manažer by úkoloval podřízené dělníky, aby v pracovní době a s firemním autem místo práce pro firmu chodili kontrolovat a krmit jeho soukromé slepice na zahrádce. A firemní dodávkou vozili vzorky jejich vajec na rozbor do vedlejšího města. Každý by takové jednání považoval za závažné zneužití postavení a majetku. Takový manažer by dostal okamžitou výpověď, protože by firma platila jeho soukromou zábavu. Ve veřejné správě je to stejné,“ dává příklad Valihrach.

Lídr Starostů pro jižní Moravu František Lukl.
Tisková konference Svazu měst a obcí. František Lukl (26. srpna 2024)
Zleva František Lukl (STAN), Jíří Nantl (ODS), Jiří Grolich (KDU-ČSL) a Lukáš Dubec (Piráti) podepsali v brněnské vile Tugendhat koaliční smlouvu.
Kromě toho, že je předsedou Svazu měst a obcí, dělá František Lukl starostu Kyjova a působí jako náměstek jihomoravského hejtmana.
5 fotografií

Lukl připouští, že radnice mohla LMK nafakturovat odpovídající částku za zakrmování zvěře řidiči. „Každý člověk se zdravým rozumem by si však musel zaklepat na čelo. Vždyť čas a náklady s vyhotovením takové faktury by možná byly vyšší než samotná fakturovaná částka,“ prohlašuje.

Vydání kompletních dokumentů koalice zamítla

Na základě svědectví Klíče žádal kontrolní výbor vedený opozičním zastupitelem Lukášem Fridrichem (Pro Kyjov) tento týden po zastupitelstvu, aby mu umožnilo záležitost prověřit v celé šíři, tedy aby si mohl vyžádat dokumenty i třeba od LMK vlastněných městem.

Koalice tvořená Sedmadvacítkou nezávislých a ODS však požadavek zamítla. Výbor tak může poptat pouze materiály na úrovni města, což podle místostarosty Daniela Čmelíka (Sedmadvacítka nezávislých) v tuto chvíli stačí. „Kontrolní výbor může kontrolovat bez pověření, schválení zastupitelstva nepotřebuje,“ poznamenává.

Kontrolní výbor zkoumal Hollanovy služební cesty. Chce zpřísnit pravidla

Předseda kontrolního výboru Fridrich však míní, že zamítnutí žádosti vzbuzuje spekulace. „Jde o docela závažná tvrzení a výbor by je měl prověřit v plné šíři. Nechci proto teď hodnotit, zda je to pravda, nebo ne. Teprve na základě dokumentů můžeme říct, zda problém skutečně byl, nebo nebyl,“ podotýká s tím, že záleží mimo jiné na tom, co měli řidiči v náplni práce.

Výbor se bude podle Fridricha záležitostí zabývat alespoň v rozsahu svých kompetencí. Může si tedy předvolat starostu i bývalého řidiče a požadovat po úřadu podrobnosti náplně jeho práce.

Lukl se zastupitelstva nezúčastnil ze zdravotních důvodů, protože se zotavuje po chirurgickém zákroku. Svou absenci dopředu avizoval. Dotazy zastupitelů je připraven zodpovědět po Novém roce. „Nikdo nic neukradl, nikomu žádná škoda nevznikla. Jen v době bez práce šli řidiči pomoct jiné městské organizaci, a to zcela nahodile a výjimečně a zcela dobrovolně,“ upozorňuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Zelení si v Pardubicích stanoví priority po další období, vedení volit nebudou

ilustrační snímek

Strana zelených si dnes v Pardubicích na celorepublikovém stranickém sjezdu stanoví priority pro nadcházející volební období. Sjezd se koná za situace, kdy se...

13. prosince 2025,  aktualizováno 

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  1:17

Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to...

12. prosince 2025  21:20,  aktualizováno  21:20

Majetkový úřad zrušil aukci na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrušil výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova. Konat se...

12. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  19:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hranice hostí jubilejní putovní výstavu Fenomén Igráček, má limitovanou edici

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku ode dneška hostí putovní výstavu Fenomén Igráček. Mapuje historii, výrobu i současnost legendární české hračky, oblíbené v 70. a 80....

12. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Praha

Praha

Betlémská kaple, výstava betlémů.

vydáno 12. prosince 2025  19:42

Praha

Praha

advent na Mariánském nám.

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

advent s J. Ladou

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Slezské divadlo Opava uvede premiéru baletu Louskáček, zapojilo děti a studenty

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava uvede v neděli premiéru baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde o nultý projekt Fakultního divadla, do kterého se zapojili...

12. prosince 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Vlakové spoje PID

Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se...

12. prosince 2025

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

12. prosince 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Opava nabídne od května přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí

ilustrační snímek

Opava nabídne od května příštího roku přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí až pro 200 lidí. Ještě před zahájením celkové rekonstrukce chce...

12. prosince 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.