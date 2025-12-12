Na pokyn starosty jezdili řidiči krmit zvěř. Zneužití funkce, zlobí se opozice

„Nastoupil jsem v roce 2017 a až do února 2022, kdy jsem začal marodit, jsme jezdili na pokyn pana starosty v pracovní době pravidelně zakrmovat zvěř. Dělo se tak jednou týdně, někdy jednou za deset dnů. K tomu jsme jednou za čtrnáct dnů prováděli údržbu fotopastí, vyměňovali baterie a podobně. Jezdili jsme s kolegou automobilem Technických služeb, osobním autem pana starosty a poté městským autem,“ říká Radek Klíč, bývalý řidič kyjovské radnice.
Tvrdí rovněž, že se jezdilo se vzorky zastřelené zvěře na hodonínskou veterinu, aby se prokázalo, zda neměla nákazu. Mělo se tak dít v mnoha případech poté, co byl František Lukl úspěšný při lovu. Zmiňuje se také o převážení trofejí ulovených starostou v Lánské oboře v době, kdy areálu šéfoval Miloš Balák a prezidentem byl Miloš Zeman.
Tyto i další věci jsou obsaženy ve svědectví podepsaném právě Klíčem, kde jsou vyjmenovány i další podezřelé záležitosti spojené s prací řidičů, starostou a myslivostí. Dokument vzbudil v Kyjově velký rozruch.
Klíč podle svých slov poskytl svědectví členovi finančního výboru Jiřímu Bajerovi, který se zabývá fungováním Lesů města Kyjov (LMK). „Kdyby se mě na to pan Bajer nezeptal, vůbec se o tom nezmiňuji,“ zdůrazňuje bývalý řidič města s tím, že jen odpovídal na jeho otázky a sám neměl jakýkoliv důvod na záležitost starou několik let dřív upozorňovat.
Řidiči za covidu neměli co na práci, argumentuje Lukl
Podle Lukla, který je zároveň za STAN náměstkem jihomoravského hejtmana pro kulturu a cestovní ruch i šéfem Svazu měst a obcí, se jedná o bezprecedentní útok na jeho osobu pomocí „lživých, nepravdivých a nafouknutých prohlášení“.
„Celé to potvrzení má vzbudit dojem, že se dělo něco nekalého. Přesto jediné, co se dělo a nikdo to nezpochybňuje, že především v době covidu, když se nekonaly služební cesty a řidiči neměli aktuální činnost, tak než aby seděli v kanceláři a ,hongali’ nohama, šli vypomoci nejen LMK, ale také státní správě myslivosti tím, že rozvezli krmivo nebo vyměnili baterie. Šlo ale o činnost naprosto nahodilou, nepravidelnou, maximálně dvakrát do měsíce. Ne pro mé soukromé účely, ale pro organizaci, kterou zakládá město. Je města a městu se zpovídá,“ reaguje Lukl.
Opoziční zastupitel Petr Valihrach (Pro Kyjov) nicméně mluví o zneužití veřejné funkce k vyřizování soukromých záležitostí pomocí placených zaměstnanců a majetku města, což je podle něj nepřípustné. Upozorňuje, že myslivost je Luklova soukromá aktivita a s výkonem funkce starosty nemá vůbec nic společného.
„Představte si, že vlastníte velkou soukromou firmu a váš manažer by úkoloval podřízené dělníky, aby v pracovní době a s firemním autem místo práce pro firmu chodili kontrolovat a krmit jeho soukromé slepice na zahrádce. A firemní dodávkou vozili vzorky jejich vajec na rozbor do vedlejšího města. Každý by takové jednání považoval za závažné zneužití postavení a majetku. Takový manažer by dostal okamžitou výpověď, protože by firma platila jeho soukromou zábavu. Ve veřejné správě je to stejné,“ dává příklad Valihrach.
Lukl připouští, že radnice mohla LMK nafakturovat odpovídající částku za zakrmování zvěře řidiči. „Každý člověk se zdravým rozumem by si však musel zaklepat na čelo. Vždyť čas a náklady s vyhotovením takové faktury by možná byly vyšší než samotná fakturovaná částka,“ prohlašuje.
Vydání kompletních dokumentů koalice zamítla
Na základě svědectví Klíče žádal kontrolní výbor vedený opozičním zastupitelem Lukášem Fridrichem (Pro Kyjov) tento týden po zastupitelstvu, aby mu umožnilo záležitost prověřit v celé šíři, tedy aby si mohl vyžádat dokumenty i třeba od LMK vlastněných městem.
Koalice tvořená Sedmadvacítkou nezávislých a ODS však požadavek zamítla. Výbor tak může poptat pouze materiály na úrovni města, což podle místostarosty Daniela Čmelíka (Sedmadvacítka nezávislých) v tuto chvíli stačí. „Kontrolní výbor může kontrolovat bez pověření, schválení zastupitelstva nepotřebuje,“ poznamenává.
Předseda kontrolního výboru Fridrich však míní, že zamítnutí žádosti vzbuzuje spekulace. „Jde o docela závažná tvrzení a výbor by je měl prověřit v plné šíři. Nechci proto teď hodnotit, zda je to pravda, nebo ne. Teprve na základě dokumentů můžeme říct, zda problém skutečně byl, nebo nebyl,“ podotýká s tím, že záleží mimo jiné na tom, co měli řidiči v náplni práce.
Výbor se bude podle Fridricha záležitostí zabývat alespoň v rozsahu svých kompetencí. Může si tedy předvolat starostu i bývalého řidiče a požadovat po úřadu podrobnosti náplně jeho práce.
Lukl se zastupitelstva nezúčastnil ze zdravotních důvodů, protože se zotavuje po chirurgickém zákroku. Svou absenci dopředu avizoval. Dotazy zastupitelů je připraven zodpovědět po Novém roce. „Nikdo nic neukradl, nikomu žádná škoda nevznikla. Jen v době bez práce šli řidiči pomoct jiné městské organizaci, a to zcela nahodile a výjimečně a zcela dobrovolně,“ upozorňuje.