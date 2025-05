Lužánky ožijí PonavaFestem. Letos již podesáté!

„Na PonavaFestu si každý najde to své – ať už ho láká brass metal, vážná hudba, modulární syntéza, noise, jazz, dixieland, etno, folk, punk, alternativní scéna, prog rock, zeuhl nebo třeba kouzelník, fireshow, slam poetry či stand-up. Festival je pestrý, hravý a otevřený všem, kteří chtějí zažít kulturu naplno,“ láká pořadatel PonavaFestu Vít Kalvoda.

Hlavními hvězdami letošního desátého ročníku budou pečlivě vybrané hudební formace z celého světa, jejichž jména českému publiku mnoho neřeknou. Koenji Hyakkei (JAP), Korhan Futacı (TR), Bulbul (AT), Ottone Pesante (IT), Hala (NL) a mnozí další. Z českých umělců se objeví kromě jiných Mucha, Lada & kapela, Majerovy brzdové tabulky, Marcel Kříž a jako hlavní tuzemský tahoun (ne)stárnoucí Ivan Mládek a jeho Banjo Band. Kompletní program i bližší informace o umělcích najdete na webu festivalu.

Nebude chybět ani poezie. „Zahladko, Šťastná, Bret Srbová. Jedinečné hlasy současné české poezie, křehké a zázračné, k vidění a slyšení na literárním programu jubilejního PonavaFestu,“ popisuje svůj básnický program „Divo-ženky v satelitním lese“ Pavel Šuhájek. Dramaturg performance Tomáš Lorenc rovněž přibližuje svůj program: „Výběr z české performerské scény se představí v unikátním pásmu, které zaujme laiky i fajnšmekry. Uvidíte osobnosti jako Petr Váša, Kača Olivová, Vladimír Havlík a další.“

„Bastl program v Yurtě letos opět propojí zvuk a komunitu – těšit se můžete na tradiční synth hernu, live elektroniku a dj sety,“ zve na svůj program Natálie Chatrná, dramaturgyně Yurta stage za Bastl instruments.

Na návštěvníky ale kromě hudby a scénického umění čeká bohatý a pestrý doprovodný program, který je doslova nenechá vydechnout či ztratit festivalový vibe. „Na PonavaFestu se svět zpomalí a promění v malý zázrak uprostřed města. Necháte si pomalovat tvář, zatímco se Vám ve vlasech objeví copánky. U rybníčku se uvolníte u vodní dýmky a necháte dech plynout v tichu meditace čchi kung. Další den si zkusíte acro yogu, poznáte fujaru — a nakonec si necháte potisknout tričko, čímž podpoříte dobročinnou organizaci,“ přibližuje doprovodný program koordinátorka festivalu Karolína Pavloková.

Součástí festivalu bude i pestrý výběr občerstvení, tradičního i originálního. Z těch neotřelých budou v Lužánkách například k ochutnání CBD produkty, etnické kuchyně (indická, mexická, asijská) a mnoho dalšího. Na své si přijdou jak vegani, tak milovníci masa. Pivaři i vinaři, kávoví fajnšmekři i zastánci české klasiky.

PonavaFest se letos poprvé neobejde bez vstupného, aby bylo možné představit brněnskému obecenstvu i umělce z dalekých krajin. Celofestivalový fullpass stojí přátelských 840 Kč a za jednodenní vstupenku návštěvníci zaplatí pouhých 360 Kč, navíc do středečního večera lze vstupenku pořídit ještě s 20% slevou. Děti do 14 let mají v doprovodu dospělého vstup zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji přes smsticket.cz .

V ceně festivalové permanentky je i vstup na Polský jazzový předvečer, který se koná ve čtvrtek 22. května a který bude oficiálním festivalovým warm-upem. Vystoupí Grzegorz Masłowski Quartet, Anna Gadt a Voicingers All Star Team Grzegorze Karnase. Koncert začíná v 18 hodin v Ponava Cafe.

Festival se koná pod záštitou primátorky města Brna, JUDr. Markéty Vaňkové, a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna.

PonavaFest

23.-25. května 2025

web: https://ponavafest.cz/

FB: https://facebook.com/ponavafest/