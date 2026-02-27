Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní plán před aktuálním soudním zásahem umožňoval smíšenou obytnou zástavbu s maximální přípustnou výškou 22 metrů.
Podle mužova advokáta Davida Zahumenského rozsudek znamená, že u Lužánek se zatím stavět nebude. „Jsme opravdu rádi, že se nám právě v této kauze podařilo pomoct lidem žijícím v sousedství plánované obrovské výstavby, která by značně poškodila místo, kde žijí. Brno se zkrátka bude muset pokusit o regulaci v územním plánu ještě jednou, a to o dost lépe a s ohledem na své občany,“ uvedl Zahumenský.

Rozsudek, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce NSS, se konkrétně týká lokality označené Po-4: Sportovní areál Lužánky při Sportovní a Drobného ulici. V minulosti tam byl zimní stadion, nyní ji tvoří sportoviště, parkoviště či bývalá nákupní galerie.

Muž ze sousedství se při pořizování nového územního plánu vyjádřil na 15 stranách textu včetně mapek a obrázků, poukazoval třeba na dopravní zatížení, hluk nebo vznik tepelných ostrovů. Město však podle NSS reagovalo na námitku jen stručně a ledabyle, v podstatě odkázalo na odůvodnění územního plánu.

„NSS nemohl přehlédnout hrubou disproporci mezi námitkami navrhovatele, jež jsou strukturované, podrobně odůvodněné srozumitelnou argumentací a podpořené odkazy na odborné podklady, a odůvodněním rozhodnutí o námitkách, v němž se odpůrce omezil na strohé a obecné konstatování ve smyslu, že vše bude řešeno v budoucím ‚soutěžním dialogu‘,“ stojí v rozsudku NSS. Jako navrhovatel v řízení před soudem vystupoval muž ze sousedství, odpůrcem je město.

Politici chtějí za Lužánkami namísto sportoviště byty. Bez ohledu na experty

Soutěžní dialog NSS v tomto případě označil za „pouhou floskuli bez významu, která jen zamlžuje faktické mlčení“ k obsahu námitek.

Soutěžní dialog je zvláštní typ zadávacího řízení ve veřejných zakázkách, který se používá u složitých projektů, kdy zadavatel předem přesně neví, jaké řešení je nejlepší. Kvůli lokalitě za Lužánkami jej zorganizovala kancelář městského architekta a výsledek loni projednali radní. Zvítězil architektonický ateliér bauchplan ).( s vizí nové městské čtvrti, zeleným propojením Lužánek s Planýrkou a příležitostmi pro veřejný sport i rekreaci.

Budoucí využití území ale zůstává nejisté, a to nejen kvůli aktuálnímu rozsudku. Jde totiž zároveň o jednu ze zvažovaných lokalit pro výstavbu nového fotbalového stadionu. Navíc trvají vleklé spory mezi městem a podnikatelem Liborem Procházkou o vlastnictví vozovky, chodníků a parkovišť na městských pozemcích za Lužánkami.

