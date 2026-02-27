Podle mužova advokáta Davida Zahumenského rozsudek znamená, že u Lužánek se zatím stavět nebude. „Jsme opravdu rádi, že se nám právě v této kauze podařilo pomoct lidem žijícím v sousedství plánované obrovské výstavby, která by značně poškodila místo, kde žijí. Brno se zkrátka bude muset pokusit o regulaci v územním plánu ještě jednou, a to o dost lépe a s ohledem na své občany,“ uvedl Zahumenský.
Rozsudek, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce NSS, se konkrétně týká lokality označené Po-4: Sportovní areál Lužánky při Sportovní a Drobného ulici. V minulosti tam byl zimní stadion, nyní ji tvoří sportoviště, parkoviště či bývalá nákupní galerie.
Muž ze sousedství se při pořizování nového územního plánu vyjádřil na 15 stranách textu včetně mapek a obrázků, poukazoval třeba na dopravní zatížení, hluk nebo vznik tepelných ostrovů. Město však podle NSS reagovalo na námitku jen stručně a ledabyle, v podstatě odkázalo na odůvodnění územního plánu.
„NSS nemohl přehlédnout hrubou disproporci mezi námitkami navrhovatele, jež jsou strukturované, podrobně odůvodněné srozumitelnou argumentací a podpořené odkazy na odborné podklady, a odůvodněním rozhodnutí o námitkách, v němž se odpůrce omezil na strohé a obecné konstatování ve smyslu, že vše bude řešeno v budoucím ‚soutěžním dialogu‘,“ stojí v rozsudku NSS. Jako navrhovatel v řízení před soudem vystupoval muž ze sousedství, odpůrcem je město.
Politici chtějí za Lužánkami namísto sportoviště byty. Bez ohledu na experty
Soutěžní dialog NSS v tomto případě označil za „pouhou floskuli bez významu, která jen zamlžuje faktické mlčení“ k obsahu námitek.
Soutěžní dialog je zvláštní typ zadávacího řízení ve veřejných zakázkách, který se používá u složitých projektů, kdy zadavatel předem přesně neví, jaké řešení je nejlepší. Kvůli lokalitě za Lužánkami jej zorganizovala kancelář městského architekta a výsledek loni projednali radní. Zvítězil architektonický ateliér bauchplan ).( s vizí nové městské čtvrti, zeleným propojením Lužánek s Planýrkou a příležitostmi pro veřejný sport i rekreaci.
Budoucí využití území ale zůstává nejisté, a to nejen kvůli aktuálnímu rozsudku. Jde totiž zároveň o jednu ze zvažovaných lokalit pro výstavbu nového fotbalového stadionu. Navíc trvají vleklé spory mezi městem a podnikatelem Liborem Procházkou o vlastnictví vozovky, chodníků a parkovišť na městských pozemcích za Lužánkami.
20. března 2024