Lysický zámek zve na výstavu portrétních miniatur z 18. a 19. století

Portrétní miniatury z 18. a 19. století z moravských hradů a zámků představuje výstava na zámku v Lysicích na Blanensku. Panelová výstava doplněná sbírkou miniatur lysického zámku bude dostupná do konce sezony, poté na adventních akcích a naposledy příští rok o Velikonocích. ČTK to řekla kastelánka zámku Martina Rudolfová.
"Ač se někdy v tomto miniaturním rozměru malovaly i krajinky, výstava se věnuje výhradně portrétní tvorbě. Za miniatury označujeme dílka přibližně do 25 centimetrů, nejmenší vystavený portrét má rozměr čtyři krát tři centimetry. Výstava vznikla na základě rozsáhlého vědeckého záměru našich kolegyň, dnes na vernisáži jsme pokřtili i katalog, který díky tomu vznikl," dodala Rudolfová.
Doplnila, že tyto kapesní portréty plnili v podstatě funkci fotografie. Majitel si s sebou mohl podobenku svých blízkých vozit na cesty, návštěvy nebo třeba do války.
"Miniatury se často malovaly na slonovinu, což není úplně obvyklé. Máme tady také celé kožené desky, které obsahují miniatury jednoho muže, jeho portréty od dětství až do dospělosti," uvedla kastelánka.
Panelovou výstavu i lysickou sbírku miniatur si lidé mohou prohlédnout vedle pokladny v renesančním salonku. Dostupná bude v otvírací době zámku, tedy až do konce září od úterý do neděle, v říjnu pak o víkendech a poté o zvláštních akcích o adventu a na Velikonoce.