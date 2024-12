Posílily sněžný „arzenál“ i lyžařskou školu, ceny hodlají areály nechat stejné

Kde je možné si zabruslit Na Moravském náměstí v centru Brna se bruslí ve čtyřech časových blocích, a to 10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–18:00 a 19:00–21:00. Cena pro děti od 6 let je 60 Kč, pro dospělé 100 Kč. Půjčení bruslí vyjde na stovku, helma, tučňák nebo zábradlíčko na 50 Kč, záloha za půjčení je 500 Kč. Brněnské kluziště Vodova umožňuje ve všední dny bruslit odpoledne v čase 15:00–20.00 s přestávkou od 17 do 18 hodin. O víkendu potom v čase 9:00–20:00 vždy ve dvouhodinových blocích, po nichž následuje hodinová přestávka. Základní vstupné vyjde na 130 Kč, dětské na 70 Kč. Půjčení páru bruslí na jeden časový blok stojí 120 Kč, záloha je tisíc korun. Na Vodově si můžete nechat vlastní brusle za stovku nabrousit. Brněnský areál za Lužánkami je ve všední dny otevřen odpoledne v čase 15:00– 20:00 s přestávkou od 17 do 18 hodin. O víkendech mohou lidé přijít už v devět ráno, bruslí se až do 20 hodin ve dvouhodinových blocích, které odděluje vždy hodinová přestávka. Základní vstupné vyjde na 120 Kč, dětské na 70 Kč. Půjčení bruslí vyjde na 140 Kč, záloha za ně je tisíc Kč. K dispozici je brousírna bruslí za 120 Kč a na místě si lze koupit občerstvení. V okresních městech se bruslí na zimních stadionech podle rozpisů ledové plochy, které se každý týden mění. Ceny za základní vstupné nepřesáhnou 100 korun. Ve Vyškově a v Břeclavi je půjčovna bruslí. Přírodní bruslení umožní za vhodných podmínek zamrzlé hladiny rybníků a slepých ramen řeky Dyje v Lednicko-valtickém areálu, konkrétně třeba na Mlýnském rybníce Apollo nebo na Zámeckém rybníce. Bruslaři z Brna a okolí vyrážejí rádi na zdejší přehradu, oblíbené jsou rybníky v Chrlicích, Žebětíně nebo Mariánském údolí, bruslit lze také na Splavisku či Medláneckém rybníce.