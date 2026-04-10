Makovice s dobovými dokumenty zdobí ode dneška střechu brněnské Měnínské brány

Střechu Měnínské brány v Brně zdobí ode dneška pozlacená makovice s kovovou schránkou. Dopoledne ji tam vyzdvihl jeřáb. Jde o součást rozsáhlé rekonstrukce jediné dochované brány do historického jádra města. Schránka obsahuje dopis primátorky, pamětní minci, nebo výtisk Deníku a Metropolitanu. V makovici Měnínské brány dosud žádná taková schránka nebyla.
"Někdy se makovice dávají na konec jako zlatý hřeb ukončení rekonstrukce, my si to však nemůžeme stavebně dovolit, proto ji umístíme na střechu nyní," řekl před vyzvednutím kopule ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Artefakty do schránky uložili pracovníci muzea v úterý. "Mluvili jsme také o překvapení. Oproti úterku jsme tam vložili navíc i jedinou českou minci, na které je vyobrazeno Brno, tedy desetikorunu. Je tam také figurka brněnského mimozemšťana Fegurda nebo kostička lega s otiskem Špilberku," prozradil Šolc.
Makovici požehnal farář Josef Babák. Popřál jí, ať je znamením ochrany nad městem. Po modlitbě ji dělníci pomocí jeřábu vyzdvihli na střechu a nasadili na hromosvod. Akci přihlíželo několik desítek kolemjdoucích.
Podle kurátora Muzea města Brna Tomáše Kocha je symbolické, že se kopule vrátila na bránu v dubnu. "Duben roku 1742 představuje poslední období, kdy brněnský hradební okruh mohl ustát nějaký test," vysvětlil Koch.
Měnínská brána bude po rekonstrukci otevřená příští rok. Práce vyjdou na 27 milionů korun a bráně vrátí historický vzhled. Muzeum v ní také otevře expozici o historii a vývoji brněnského městského opevnění. Makovici řemeslníci ze střechy pouze sundali a pozlatili ji, větší údržbu nepotřebovala.
K uložení vzkazů a artefaktů pro příští generace přistupují i další města v ČR. Znojmo dalo dobové dokumenty do radniční věže, která byla minulý týden znovu otevřena. Před dvěma týdny totéž učinili v Náchodě, schránka je nyní ve věži obnovované kolonády IDA.