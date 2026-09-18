Malá Vrbka na Hodonínsku má novou křížovou cestu s kameny z poutních míst

Loukami nad Malou Vrbkou na Hodonínsku vede nová křížová cesta. Jednotlivá zastavení jsou zhotovená z asi dva metry vysokých neopracovaných kamenů dovezených z poutních míst. Do nich jsou vsazeny obrázky malované na měděnou desku, řekl ČTK starosta obce Igor Vavřík. Dominantou cesty je pětimetrový pískovcový kříž. V sobotu 19. září projde jednotlivá zastavení křížové cesty krojovaný průvod a požehná jí velický farář Josef Vysloužil.
Nápad na křížovou cestu se zrodil asi před čtyřmi lety. "U nás bývá Horňácké kosení. Jak jsme seděli na té louce, tak na protější straně stával kříž, který je vedený i v mapách. Podepsal se na něm zub času a jeho okolí bylo zarostlé tak, že se k němu nedalo dostat. Tak jsme si řekli, že tuto část vyčistíme a že bychom kříž obnovili. Po vyčištění lokality jsem se podíval do okolí. Otevře se nádherný pohled do krajiny na všechny strany, a tak mě napadlo, že bychom udělali křížovou cestu," popsal Vavřík.
Postupně se podařilo sehnat kameny z různých poutních míst, například ze slovenské obce Korňa, ze Zlatých Hor na Jesenicku nebo z Hostýna na Kroměřížsku. Nejtěžší kámen váží asi pět tun. "Jednotlivé obrázky maloval František Pavlica, co bydlí přes kopec, využili jsme místních, aby to bylo autentické. Spíše než křížová cesta Malé Vrbky je to křížová cesta Horňácka," poznamenal starosta. Na pětimetrový kříž použil kameník Martin Žádník pískovec ze šluknovského výběžku.
"Jsme malinkatá dědinka a jsem šťastný, že se nám to podařilo," uvedl Vavřík. Křížová cesta má dle něj sloužit nejenom místním, ale i lidem z okolí.