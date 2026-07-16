Malba na trafostanici Brně připomíná výročí vzniku jihomoravské záchranky

Nová malba na transformátorové stanici v Labské ulici v brněnském Starém Lískovci připomíná letošní 20. výročí od sjednocení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje do jedné organizace. Dílo ateliéru Malujeme jinak vzniklo díky spolupráci distribuční společnosti EG.D, záchranné služby a jejího nadačního fondu. Ateliér Malujeme jinak v současnosti pracuje i na výzdobě trafostanice v Břeclavi, na níž převádí do velkoformátové podoby dílo místního malíře Antonína Vojtka.
Malba ve Starém Lískovci vznikala čtyři dny. "Hledali jsme námět, který by se co nejvíc vztahoval k záchranářství a poslání pomáhat lidem. Zvolili jsme ruce v chirurgických rukavicích, které tvoří srdce, na boční straně je pohled do otevřené sanitky a na třetí stěně pak maskot nadačního fondu a QR kód, který vede na stránky fondu," popsal za ateliér Malujeme jinak Lukáš Veselý.
Distribuční společnost se záchranáři pravidelně spolupracuje mimo jiné na podpoře osvětových aktivit zaměřených na první pomoc a bezpečnost. "Vážíme si dlouhodobé podpory ze strany EG.D. Těší nás, že symboly naší záchranky i nadačního fondu budou takto viditelně na očích veřejnosti," poznamenala ředitelka jihomoravské záchranné služby Hana Součková.
Trafostanic ozdobených netradiční malbou má EG.D více než 360. V Břeclavi nyní vzniká další dílo, které přenese do veřejného prostoru dílo malíře Vojtka. "Antonín Vojtek dokázal ve svých obrazech zachytit neopakovatelnou atmosféru krajiny kolem Pohanska. Naším cílem bylo převést jeho výtvarný jazyk do měřítka veřejného prostoru tak, aby si zachoval svou poetiku, energii a silný vztah ke krajině jižní Moravy," uvedl Veselý. Dílo Vojtek završí v úterý 21. července, kdy malbu podepíše.