Malým manulům, kočkovitým šelmám, v Zoo Brno nejvíce chutnají laboratorní myši

Malým manulům, kočkovitým šelmám, se v Zoo Brno daří dobře. Matka se o ně podle mluvčího zařízení Jana Bedřicha vzorně stará. Nejvíce jim chutnají laboratorní myši, řekl dnes Bedřich ČTK.
"Našim malým manulům se daří výborně, samice se o ně vzorně stará a v podstatě je nespouští z dohledu. Je jich pět a při veterinární prohlídce jsme zjistili, že máme dva samce a tři samice," uvedl Bedřich. Mláďata přišla na svět na začátku května, zpočátku byla v bezpečí boxu. Postupně se ale začala objevovat i expozici.
"Nejraději si pochutnávají na laboratorních myších a nejčastěji je návštěvníci mohou spatřit v ranních hodinách, kdy ještě v zoo není tolik lidí. Při troše štěstí jsou ale k vidění po celý den. I tak ale prosíme návštěvníky o ohleduplnost v okolí manulího výběhu," uvedl Bedřich.
Otec mláďat se narodil v roce 2016 v Novosibirsku, matka v roce 2025 v Itálii. Jde o první potomky tohoto páru. Brněnská zoo chová manuly už od roku 2013, kdy dorazil první jedinec z Jihlavy. Nejde o první odchov tohoto druhu v Brně, mláďata se zde narodila už před osmi lety.
Manulové dorůstají velikosti domácí kočky. Jejich jméno pochází z mongolského slova manuul, což v překladu znamená divoká kočka. V přírodě obývají horské oblasti a pouště v centrální Asii. Tím, že žijí v chladném prostředí, mají velmi hustou a dlouhou srst. Chlupy na břiše mají až dvojnásobnou délku než srst na hřbetě a bocích, slouží tak jako izolační vrstva. Zvířata žijí samotářsky a jsou aktivní ve dne i za soumraku. Na přelomu zimy a jara samec vyhledá samici a zůstává s ní několik dnů. V jednom vrhu mívá samice jedno až sedm mláďat.