Mandlobraní v Hustopečích nabídne zábavu, vzdělání i možnost přispět na výzkum

Informace z historie mandloňových sadů, podrobnosti o pěstování mandloní i sklízení mandlí, ochutnávku specialit z mandlí i hudební program nabídne sobotní Mandlobraní, které se koná v sadech nad Hustopečemi na Břeclavsku. Akci pořádá místní Mandlárna ve spolupráci s městem a Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity. Lidé budou mít také možnost přispět na sbírku, která podpoří výzkum týkající se hustopečských mandloní. ČTK to za pořádající Mandlárnu řekl Michal Daněk.
"Jde o první ročník akce, i když v roce 2021 se podobná akce konala. Tehdy ale šlo o náhradu za jarní slavnosti mandloní, které se kvůli covidovým omezením nemohly konat. Další ročník už se neuskutečnil, protože se vrátily jarní slavnosti ve svém obvyklém termínu," vysvětlil Daněk.
Oficiální začátek Mandlobraní byl už dnes dopoledne, kdy byl v sadech připravený program pro předem přihlášené školy. Sobotní program začíná v 10:00 a potrvá nejméně do 15:00. Workshopy a ukázky sklízení a zpracování mandlí doplní hudební vystoupení různých hudebních žánrů a opékání špekáčků s výrobou biouhlu.
Na místě budou také odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, kteří se hustopečskými mandloněmi zabývají několik let.
Dosavadní výzkum se soustředil především na houbové patogeny, které mohou napadat dřevo peckovin. Vědci například upozornili na význam správného načasování řezu, ochrany řezných ran nebo využití prospěšných hub. Teď na dosavadní poznatky navážou rozsáhlejším mapováním, které se zaměří na celkovou kondici sadů včetně půdních podmínek. "Chceme získat komplexnější obraz o celém prostředí, ve kterém stromy rostou. Zdravotní stav mandloní totiž úzce souvisí také s kvalitou půdy a dalšími environmentálními podmínkami. Dlouhodobé sledování nám umožní zachytit případné změny včas a doporučit vhodná preventivní opatření," uvedl Aleš Eichmeier z Mendelea - ústavu genetiky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
Výzkum je naplánovaný na pět let, zakončí jej soubor opatření k ošetřování stromů a péči o půdu. Náklady na tento pětiletý výzkum dosáhnou přibližně milionu korun. Město chce s financováním výzkumu pomoci i veřejnou sbírkou, do níž mohou lidé poprvé přispět právě na Mandlobraní.