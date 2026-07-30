Mandolinista Hamilton de Holanda na Špilberku zahájí Brasil Fest Brno

Autor: ČTK
  0:42aktualizováno  0:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Mandolinista Hamilton de Holanda se svým triem dnes na hradě Špilberk zahájí Brasil Fest Brno. Podle pořadatelů jde o největší přehlídku brazilské kultury ve střední Evropě. Sedmý ročník potrvá do neděle, nabídne hudbu, tanec, karnevalovou zábavu i program pro rodiny s dětmi.

V pátek se festival přesune na náměstí Svobody a Moravské náměstí. Vystoupí například zpěvačka Mirla Riomarová. Patronka festivalu, vítězka StarDance a několikanásobná účastnice karnevalu v Riu de Janeiru Veronika Lálová, bude protagonistkou tanečně-bubenické show s Ritmo Factory.

Tradičním vrcholem přehlídky je sobotní karnevalový průvod. Do čela taneční sekce se letos postaví Carolina Macharetheová, jedna z hvězd školy samby Unidos do Viradouro, která letos ovládla nejvyšší ligu karnevalu v Riu. "Spolu se stovkami tanečníků, bubeníků, capoeiristů a dalších účinkujících přinese do ulic kus atmosféry, za kterou se běžně cestuje přes půl světa," uvedl v tiskové zprávě ředitel festivalu Jakub Škrha.

Karnevalový průvod vyrazí v 16:00 z Moravského náměstí. Přes náměstí Svobody zamíří na Zelný trh. Jeho součástí bude také bubenice a perkusistka Laísa Limaová. "Brazilka, která se jako první žena prosadila v tradičně mužském prostředí karnevalových bubeníků, povede v Brně hlavní bubenickou sekci. Obě nejvýraznější zahraniční tváře letošního průvodu uspořádají během festivalu také vlastní workshopy pro pokročilé," uvedl Škrha.

Průvodem sobotní program nekončí. Na náměstí Svobody zahraje brazilský kytarista Ely Janoville se svým kvartetem, poté vystoupí všechny festivalové taneční skupiny. Večer završí koncert brazilské písničkářky Maddu.

Neděle je rodinným dnem. V parku Lužánky mohou děti vyrábět masky a kostýmy, v plánu jsou také workshopy, hry a další atrakce. Na závěr projde parkem dětský karnevalový průvod.

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