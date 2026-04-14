Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

  16:52aktualizováno  16:52
Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v třiadevadesáti letech zemřela. „Její odchod je obrovská ztráta pro celou folklorní rodinu,“ dodává Pospíšilíková se smutkem v hlase. Na vzácnou ženu bude myslet jako na velkou autoritu, jež uměla být přísná i laskavá.
Zemřela Marie Pachtová z Vyškova, život zasvětila hanáckým tradicím. | foto: Muzeum Vyškovska

Marie Pachtová zasvětila celý život hanáckým tradicím a jejich předávání dalším generacím. Více než čtyři desetiletí působila v Dětském folklorním souboru Klebetníček Vyškov.

Sbírala také kraslice, více než 300 kousků propůjčila v roce 2023 Muzeu Vyškovska. Na velikonoční výstavě se tak objevila zdobená vajíčka z různých koutů Evropy.

„Všechny kraslice, které jsem dostala do sbírky, jsem doma opatrovala a těšila se z nich. Když jsem viděla malérečky třeba na Ukrajině či v Rumunsku, jak pracují, bylo to až neuvěřitelné,“ líčila při otevření expozice Pachtová. Malérečka je označení pro lidovou umělkyni, jež se specializuje na tradiční zdobení předmětů, nejčastěji právě kraslic.

Malérečka zasvětila kraslicím kus života, jen slámových vzorů vytvořila padesát

Sama Pachtová patřila mezi uznávané malérečky. Zdobila vejce lepenou slámou a učila tuto náročnou techniku používanou zejména na Hané na kurzech nebo kroužcích ve školách. Už v roce 1959 se žačky pod jejím vedením přihlásily do celostátní soutěže o nejkrásnější kraslici.

Původní profesí byla učitelka. „Myslím, že se to projevovalo v každém jejím gestu nebo slově,“ vykládá Pospíšilíková, jak jako pedagožka umně vážila slova a měla kultivovaný plynulý projev. To se Pachtové hodilo, například když moderovala Prostějovské hanácké slavnosti a další tradiční akce.

„Vyškovská celebrita od nepaměti“

Své vzpomínky přidává i ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Pavel Klvač. „Nejvíce jsem na paní Pachtové obdivoval vytrvalost pro zachování kulturního a duchovního života v regionu. Vždy jsem také oceňoval její přímočarou komunikaci a úderný humor,“ popisuje Klvač. Pachtovou prý znal jako „vyškovskou celebritu od nepaměti“.

Jejich první osobní setkání mu navždy utkvělo. Odvážel ji autem ze semináře pro učitele, jehož se oba účastnili. „Zastavili jsme před domem, kde bydlela, a několik hodin jsme si do noci v autě povídali o regionálních tradicích, jejich udržování a budoucnosti. Dodnes pro mě toto setkání zůstává silným zážitkem,“ vypráví Klvač. „Vzácné osobnosti, jako byla Marie Pachtová, spoluutvářejí genia loci našeho regionu,“ doplňuje ředitel knihovny.

Folklor je trendy. Učí i mrštnost, říká vedoucí souboru Brněnský Valášek

Stačí totiž říct „tetička Pachtová“ a na Vyškovsku dodnes mnozí vědí, o kom je řeč. „Tak se dříve běžně říkávalo sousedkám na vesnicích,“ připomíná historička a kronikářka Prostějova Hana Bartková. Zmíněné oslovení ukazuje, jak blízký vztah měla Pachtová k lidem. „Obdivovala jsem její přehled a rozsah znalostí,“ zmiňuje Bartková.

Ta rodačku z Vyškova vídala, když moderovala hanácké slavnosti nebo když hovořila na odborných folklorních konferencích. „Když přišla přednášet v civilu, málem jsem ji nepoznala. Kroj k ní zkrátka patřil,“ usmívá se pamětnice.

Pachtová je rovněž autorkou několika publikací o dětském folkloru a hanáckých zvycích. Za svou práci získala titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a stala se čestnou občankou Vyškova. Když slavila v listopadu 2022 devadesáté narozeniny, dočkala se i slavnostního odhalení Lavičky tetičky Pachtové před Hanáckým statkem v Zooparku Vyškov. Vyrobil ji umělecký sochař a řezbář Tomiš Zednik.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Tým ústecké kanceláře architekta skončil, zdůvodnil to chybějící podporou

ilustrační snímek

Tým Kanceláře architekta města (KAM) v Ústí nad Labem skončil. V dnešním prohlášení, které má ČTK k dispozici, to zdůvodnil chybějící podporou politiků a...

14. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Řidič auta v Hlučíně přehlédl motorkářku, žena na místě zemřela

ilustrační snímek

Pětačtyřicetiletá motocyklistka zemřela dnes dopoledne při nehodě nedaleko Hlučína na Opavsku. Řidič osobního auta jí pravděpodobně při odbočování z hlavní...

14. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

ČT: Přísaha podala kvůli pokutě 149.000 korun žalobu na dohledový úřad

ilustrační snímek

Hnutí Přísaha podalo správní žalobu na Úřad pro dohled nad hospodařením politických strana hnutí (ÚDHPSH) kvůli pokutě 149.000 korun, řekl České televizi (ČT)...

14. dubna 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Nejlepší světlý ležák i desítka. Přerovský pivovar zářil na nejstarší české soutěži

Sládek přerovského pivovaru Zubr Vojte&#780;ch Grecman převzal ocenění...

Mimořádně úspěšná byla letos pro přerovský pivovar Zubr účast v nejstarší české odborné degustační soutěži Pivex. Odvezl si z ní první cenu hned ve třech kategoriích a navrch titul absolutního...

14. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Běh, pivo a zábava zdarma? Redakce Metra chystá večer, který stojí za to

Účastníci zářijového Běhu s Metrem

Chtěli byste si máknout v parku u Anděla? A za odměnu se občerstvit v prima hospodě? Pak si v diáři zaškrtněte čtvrtek 14. května a čas 18.00. Redakce Metra pro vás chystá akci Běžíme s Metrem.

14. dubna 2026  17:40

Jana Želivského

Jana Želivského

Kouř z požáru ubytovny v ul. Jana Želivského byl vidět kilometry daleko.

vydáno 14. dubna 2026  17:37

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční stánky byly vyklizeny a čekají na odvoz.

vydáno 14. dubna 2026  17:37

Uhelný trh

Uhelný trh

Oficiální vůz oblíbené hospody U Dvou koček v Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu.

vydáno 14. dubna 2026  17:37

Strašnice

Strašnice

Kouř z požáru ubytovny na Žižkově byl vidět a cítit i ve Strašnicích.

vydáno 14. dubna 2026  17:36

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Mexičané v centru Prahy pózovali na Václavském náměstí. „Mexiko sombrero grande tequilla Donde esta zapateria čeká mě milá," vzpomíná na refrén písničky Mexiko od Tří sester náš čtenář Martin...

vydáno 14. dubna 2026  17:35

Výstava Muzea Mladoboleslavska o E. Štorchovi představí i jeho nálezy z regionu

ilustrační snímek

Muzeum Mladoboleslavska otevře tento týden výstavu věnovanou spisovateli, pedagogovi a amatérskému archeologovi Eduardu Štorchovi. Návštěvníkům představí...

14. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Řidič v Brně ujížděl policii a naboural čtyři vozy, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Řidič osobního auta v Brně ujížděl policii a naboural čtyři vozy, skončil ve vazbě. Policisté ho podezřívají mimo jiné z obecného ohrožení. Žádají svědky...

14. dubna 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

