Vaňková nebude obhajovat post primátorky. Podstoupila osm operací

Autor: jcr, ČTK
  12:22aktualizováno  13:02
Ze zdravotních důvodů nebude primátorka Markéta Vaňková (ODS) kandidovat v podzimních komunálních volbách v Brně. Po osmi letech ve funkci primátorky úplně opustí politické dění. Na její místo jedničky kandidátky ODS spolu s TOP 09 a nezávislých koalice nominuje producentku, zakladatelku Televizního institutu, festivalu Serial Killer a dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou. Kandidovat bude jako nezávislá.

Své rozhodnutí vyjádřila Vaňková v dopise Brňanům. „Brno je mé osobní téma. V Brně jsem se narodila, vyrostla, studovala a pracuji. Taky jsem se zde vdala a přivedla na svět svoje syny. A posledních osm let jsem dostala tu výjimečnou příležitost stát v jeho čele. V mém srdci je to nejlepší město na světě!“ vzkázala osmačtyřicetiletá primátorka.

Prezident Petr Pavel se při návštěvě Brna potkal se zdejší primátorkou Markétou Vaňkovou. (25.2.2025)
Prezident Petr Pavel se při návštěvě Brna potkal se zdejší primátorkou Markétou Vaňkovou. (25.2.2025)
Prezident Petr Pavel se při návštěvě Brna potkal se zdejší primátorkou Markétou Vaňkovou. (25.2.2025)
Prezident Petr Pavel se při návštěvě Brna potkal se zdejší primátorkou Markétou Vaňkovou. (25.2.2025)
13 fotografií

Podle svých slov by ale už nezvládla skloubit zdravotní potíže a vedení města s předvolební kampaní.

„Poslední tři měsíce jsem byla v péči lékařů. V průběhu února jsem podstoupila během 20 dnů osm operací břicha v plné narkóze kvůli gastroenterologickým problémům. Měla jsem i vodu na plicích. Celkem šest týdnů jsem byla hospitalizovaná, z toho čtyři týdny jsem jen ležela. V tom nejhorším období jsem neměla žádné jiné myšlenky než na zdraví, na práci jsem ani nepomyslela,“ uvedla Vaňková v rozhovoru pro Novinky.cz.

Nepochopitelný přemet, diví se politici. Producentka Zlatušková v dresu ODS překvapila

„Markéto, moc děkuji za všechno, co jsi pro Brno udělala a každý den děláš. Jsi skvělá primátorka. Přeji vše dobré a ted hlavně pevné zdraví!“ vzkázal Vaňkové na síti X bývalý předseda ODS Petr Fiala.

Svou nástupkyni Vaňková vidí v režisérce a producentce Kamile Zlatuškové, kterou už jako lídryni schválila oblastní rada ODS Brno-město. Do politiky se rozhodla vstoupit i kvůli obavám o směřování země. „V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku,“ uvedla.

Kamila Zlatušková je zakladatelkou brněnského festivalu Serial Killer.

Dosud přitom nabídky na politické angažmá odmítala. „Naštvala jsem se natolik, že jsem se rozhodla pro velkou životní změnu,“ vysvětlila s tím, že ve volbách nahradí Vaňkovou v boji o primátorský post. „Budu nezávislá kandidátka,“ upřesnila.

Rozhodnutí podle ní nebylo jednoduché, zároveň ale zdůraznila podporu svého okolí. „Není to z mnoha důvodů jednoduché rozhodnutí, ale na festivalu Serial Killer mám skvělý tým,“ uvedla s tím, že její projekt nezůstane bez vedení. V politice se děsí jediného: „Mám obavu o svoji rodinu a případné útoky na ně,“ napsala ve svém příspěvku.

Brno nyní vede koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

16. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  13:18

16. dubna 2026  13:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vaňková nebude obhajovat post primátorky. Podstoupila osm operací

Sedmačtyřicetiletá Markéta Vaňková vystudovala právo na Masarykově univerzitě,...

Ze zdravotních důvodů nebude primátorka Markéta Vaňková (ODS) kandidovat v podzimních komunálních volbách v Brně. Po osmi letech ve funkci primátorky úplně opustí politické dění. Na její místo...

16. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  13:02

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jarní ANTIQUE představí starožitnosti jako jistotu

16. dubna 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.