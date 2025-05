„Čeká nás proces transformace krajských nemocnic a my jsme si museli říct, jestli do něj půjdeme se současným vedením, nebo uděláme změnu. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli změnu udělat. Očekávali jsme od vedení společnosti větší míru proaktivity, odpovědnosti a rychlosti v naplňování strategických cílů kraje,“ prohlásil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který má zdravotnictví v gesci.

Vedení kraje vadil také pomalý pokrok v přípravě projektu Sanatoria Pálava a absence kvalitních analytických podkladů nezbytných pro rozhodování o budoucím směřování krajských špitálů, které měla Jihomoravská zdravotní připravit.

Nedávno předložila vlastní analýzu svého dosavadního fungování počínaje loňským únorem, krátce předtím se transformovala z původní firmy Thermal Pasohlávky. Souběžně s touto analýzou si vedení kraje vyhodnocovalo interně její činnost.

Pavlík je zkušeným manažerem pohybujícím se na nejvyšších postech v jihomoravském zdravotnictví řadu let. V minulosti vedl Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně i znojemskou nemocnici, která je největším krajským špitálem. Jejího ředitelování se musel vzdát právě kvůli postu v čele Jihomoravské zdravotní, což část opozice i tamních zaměstnanců kritizovala.

Kvůli svému odvolání neskrývá Pavlík překvapení. O jeho důvodech se ostatně dozvěděl až z tiskové zprávy vydané hejtmanstvím. „Dlouhodobě jsem nejen pana hejtmana informoval o skutečnosti, že do dnešního dne není ze strany Jihomoravského kraje jakkoliv zakotven mandát Jihomoravské zdravotní a. s. k přípravě transformace, chybí konkretizace a jasná definice hejtmanem zmiňovaných strategických cílů právě z jeho strany, potažmo politické reprezentace,“ reagoval Pavlík.

K vyhodnocení dosavadní činnosti společnosti, které zaslal kraji 24. března, dosud nedostal žádnou výtku či písemné stanovisko. „Stejně jako u námi dodané studie možného provedení transformace nemocnic z 22. května,“ řekl. Příprava zprovoznění sanatoria je podle něj v souladu s plánovaným harmonogramem. Pavlík zdůraznil, že se tak děje i přes to, že jej kraj loni v červenci pověřil také dočasným vedením ivančické nemocnice.

Vedení kraje nicméně rozhodlo o změně i v Ivančicích. Od 1. června bude řízením do jmenování nového vedení na základě výběrového řízení pověřená primářka Jitka Hálová Novotná, uvedla Žídková. Pavlík dosud odvolání neobdržel.

Podle opozičního zastupitele a bývalého radního pro zdravotnictví Milana Vojty (ANO) byl Pavlík odstraněn bez udání důvodů a respektu. „To, jak se Jihomoravský kraj nyní ve zdravotnictví chová, nemá obdoby. Gesci si vzal po volbách pod sebe sám hejtman a je vidět, že zdravotnictví nechce zlepšovat, ale vycházet vstříc nějakým a něčím zájmům. Jak jinak máme chápat to, že rada odvolala kvalifikovaného, zkušeného a úspěšného předsedu Jihomoravské zdravotní Martina Pavlíka. Chce místo něj na jeho pozici dát partnerku svého prvního náměstka?“ poukázal šéf zastupitelského klubu hnutí Vojta.

Podle něj chtěli radní ve čtvrtek do předsednictva Jihomoravské zdravotní místo Pavlíka jmenovat Vladimíru Danihelkovou, která šéfuje blanenské nemocnici a je partnerkou prvního náměstka hejtmana Jiřího Crhy (ODS). Odkazuje se přitom na dokumenty z dnešní rady. „Tím by se oba dostali do obrovského střetu zájmů. Blanenská nemocnice je v přímé konkurenci s krajskými nemocnicemi – jak z pohledu nasmlouvané zdravotní péče, žádostí o dotační podporu, tak v boji o nedostatkový zdravotnický personál,“ upozorňuje Vojta.

Danihelková je předsedkyní dozorčí rady firmy. „Je tedy jedna z těch, kteří v Jihomoravské zdravotní fungují. Pravděpodobně bude jeden z kandidátů, o kterém se uvažuje, protože není moc těch, kteří by tuto pozici mohli zastávat,“ potvrdila Martina Žídková z tiskového oddělení hejtmanství.

Pavlíkovo místo po jeho odvolání zůstává neobsazené. Radní rozhodli o svém kroku bez jakékoliv diskuze s opozicí, která chce i proto záležitost řešit na červnovém zastupitelstvu.

Jihomoravská zdravotní má za úkol pro krajské špitály řešit hlavně jejich kyberbezpečnost nebo společný nákup léků a zdravotnického materiálu. Dohlíží také na téměř miliardový projekt léčebně rehabilitačního ústavu, který vzniká v Pasohlávkách na Brněnsku. Musí pro něj zajistit mimo jiné vnitřní vybavení.