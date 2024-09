Vrchol sezony na brněnském okruhu: šampionáty čeká rozuzlení, půjde o každý bod

Celkem do šesti exhibičních jízd vyrazí na dráhu bývalé vozy Formule 1 z přelomu milénia a další monoposty, mezi nimi dva vozy Arrows A22 nebo F1 v barvách Ferrari a McLaren West.

Páteří víkendu však budou závody. Poprvé v historii se fanouškům v Brně představí prestižní šampionát cestovních vozů TCR Europe, v němž startují upravené produkční automobily mnoha světových značek. „Tyto závody jsou atraktivní především díky vyrovnanosti startovního pole. Vzhledem k jednotné specifikaci aut jsou výsledky nepředvídatelné a diváci se mohou těšit na časté souboje mezi piloty. O to více, že se sezona blíží ke svému konci. O celkovém vítězi může rozhodovat každý bod,“ sděluje Miroslav Bartoš, výkonný ředitel společnosti Automotodrom Brno.

Situace na čele šampionátu je vyrovnaná, Franco Girolami a Aurélien Comte mají po osmi odjetých závodech shodný počet bodů.

Na Masarykově okruhu piloti šampionátu pojedou společně s partnerskou sérií TCR Eastern Europe. Zde do boje o vítězství promluví dvojice týmových kolegů Maťo Homola a Adam Kout ze stáje Hyundai/Janík Motorsport. „Je to určitě další velké plus pro diváky. Čím plnější startovní listina, tím zajímavější průběh závodu můžeme čekat,“ dodává Bartoš.

Doplňkový program Před hlavním nedělním závodem je na programu letecká exhibice sportovních letadel. Návštěvníci také mohou absolvovat vyhlídkový let vrtulníkem, připravena je i expozice závodních speciálů ze slavného závodu Rallye Dakar, automobilový simulátor, páteční vědomostní kvíz nebo sobotní talkshow hlasatele Masarykova okruhu Martina Straky.

O titulech se definitivně rozhodne v závodech vozů Gran Turismo a sportovních prototypů, do kterých odstartují zvučná jména z řad domácích jezdců. Za volant Mercedesu AMG GT4 usedne bývalý šampion evropského mistrovství tahačů Adam Lacko. Dále se návštěvníkům představí například Petr Fulín s Audi LMS GT3 nebo dvojice vozů Lamborghini Huracan SuperTrofeo EVO2 domácího týmu Mičánek Motorsport.

Příznivci formulových závodů se mohou těšit hned na dvojnásobnou porci akce. V rámci Masaryk Racing Days vyrazí do ostrého boje monoposty v takzvané Divizi 2 a šampionátu F4 CEZ. V něm startují mladí jezdci a nabídne silnou tuzemskou účast. Do monopostů s motorem Abarth 1,4T usednou Max Karhan, Miroslav Mikeš a Marek Mičík. Jezdkyni Michelle Jandovou z účasti na poslední chvíli vyřadilo zranění při tréninku. Lídrem šampionátu je Oscar Wurz, syn bývalého závodníka Formule 1 Alexandera Wurze.